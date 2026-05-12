בחור הישיבה הדפיס מפה ויצא לקמפינג - זה נגמר במבצע חילוץ ענק

דרמה לילית בהרי ניו יורק: בחור ישיבה בן 20 שיצא למסע התבודדות וקמפינג בפארק המדינה 'הרימן', מצא את עצמו בלב סיוט מתמשך לאחר שאיבד את דרכו בשטח הפראי.

האירוע, שהחל בשעות הערב המוקדמות של יום ראשון השבוע, הוביל למבצע חיפוש רחב היקף של ארגון 'חברים' דרוקלנד, בשיתוף פעולה עם משטרת הפארקים של מדינת ניו יורק, עד לחילוצו בשלום בשעות הלילה המאוחרות.

השתלשלות האירוע החלה, לפי הדיווח באתר מונסי סקופ, בסביבות השעה 17:45, כאשר הבחור יצא מהישיבה מצויד במפת מסלול שהדפיס מראש מהמחשב. תוכניתו הייתה פשוטה יחסית: צעידה של כשעה לעבר מחסה מבודד בתוך הפארק, שם תכנן להעביר את הלילה תחת כיפת השמיים.

אולם, במהלך הצעידה במערכת השבילים המפותלת והמיוערת בצפיפות, הוא טעה באחת הפניות ואיבד את נתיבו. ככל שחלפו הדקות והחשיכה החלה לעטוף את השטח ההררי, מצא עצמו המטייל בודד ומבולבל, ללא יכולת לאתר את המחסה המיועד או לשחזר את עקבותיו בחזרה לנקודת ההתחלה.

הקושי המרכזי בחילוץ נבע מהעובדה שהבחור לא החזיק ברשותו טלפון חכם או מכשיר GPS שיכול היה לשדר את מיקומו המדויק. בשעה 22:00, כשהבין שהוא נתון בסכנה ממשית, התקשר המטייל המבוהל לקו החירום של ארגון 'חברים' ודיווח כי הוא אבוד בלב הפארק העצום.

בהיעדר אמצעים טכנולוגיים, צוותי החילוץ וההצלה המיומנים נאלצו להסתמך אך ורק על תשאול טלפוני בניסיון לדלות רמזים על מיקומו. המתנדבים ניתחו בסבלנות רבה תיאורים של צבעי סימון השבילים, שינויי גובה, ציוני דרך טופוגרפיים ואפילו את כיוון השמש כפי שזכר אותה לפני השקיעה.

נקודת המפנה בחיפושים הגיעה כאשר הבחור ציין כי עבר באזור של "טיפוס על סלעים". המידע הקריטי הזה אפשר למחלצים לצמצם את אזור החיפוש למספר נקודות ספציפיות בעלות סבירות גבוהה בתוך היער העבות.

צוותים מרובים נפרסו בשטח הקשה ועברו בין שבילים נידחים לאורך הלילה, תוך שהם מתמודדים עם תנאי שטח מורכבים וירידה בטמפרטורות. במהלך השעות הללו נתקף הבחור בחרדה עמוקה, ובשלב מסוים ויתר על רצונו להישאר לישון בשטח ורק ביקש לחזור בבטחה לביתו. בחסדי שמיים, לאחר מאמצים כבירים, הצליחו צוותי 'חברים' לאתר את הבחור ולהובילו אל מחוץ ליער כשהוא בריא ושלם.