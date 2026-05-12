קריסת מחירים בבני ברק: המגרש שהוזל ב-17 מיליון ש"ח מחפש קונה

גוש דן | המחשה ( צילום: יהודה ג. כיכר השבת )

המציאות הכלכלית בבני ברק טופחת על פניה של החברה הכלכלית. לאחר שבמשך שנתיים ניסתה העירייה לשווק מגרש יוקרתי ברחוב הירקון במחיר של 50 מיליון שקל ונתקלה בסירוב מוחלט מצד היזמים, יוצא כעת המכרז השישי עם מחיר רצפה. הירידה הדרמטית ל-33 מיליון שקל חושפת את עומק המשבר ואת חוסר האמון של השוק במחירים המקוריים שהוצבו בשיא הגאות.

בור של 110 מיליון שקל ליזם למרות ההנחה המפתה, היזמים שמחשבים את העלויות מגלים תמונה מורכבת. מעבר למחיר הרכישה, הזוכה ייאלץ להיפרד מ-18.5 מיליון שקל נוספים עבור היטלי השבחה. בתוספת מע"מ, אגרות ועלויות בנייה, העלות הכוללת ל"בני ברקים" צפויה להגיע ל-110 מיליון שקל. עבור פרויקט של 63 דירות בלבד, מדובר במחיר בסיס גבוה במיוחד עוד לפני שהיזם ראה שקל אחד של רווח.

אתר בניה | המחשה בלבד ( צילום: יהודה ג )

פצצת זמן מול רשות מקרקעי ישראל

הלחץ על החברה הכלכלית אינו רק כספי, אלא בעיקר לוגיסטי. הסכם הפיתוח מול רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) תקף עד מאי 2027 בלבד. המשמעות היא שלזוכה המאושר ייוותרו פחות מ-11 חודשים להשלים את כל ההליכים הבירוקרטיים ולהתחיל לבנות. כל עיכוב קטן עלול להוביל לביטול ההסכמים ולאי-ודאות משפטית שתטרוף את כל הקלפים עבור הרוכשים והיזמים כאחד.

סימן שאלה מעל עשרות יחידות דיור

מרכיב נוסף שמרתיע את היזמים הוא אי-הוודאות התכנונית. בעוד ש-63 דירות מאושרות בוודאות, 14 יחידות נוספות נותרו בסימן שאלה וכפופות להחלטות עתידיות של הוועדה המקומית. השאלה הגדולה שתעמוד למבחן ב-11 ביוני, מועד סגירת המכרז, היא האם ההנחה הנוכחית מספיקה כדי לפצות על לוחות הזמנים הדוחקים והסיכון התכנוני בלב בני ברק, או שמדובר בכישלון שישי בדרך.