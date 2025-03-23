כישלון חרוץ בשיווק: לאחר חמישה מכרזים שהסתיימו ללא מציעים, החברה הכלכלית לבני ברק חותכת את מחיר המגרש ברחוב הירקון ב-34%. תג המחיר החדש עומד על 33 מיליון שקל בלבד, במירוץ נגד הזמן מול רשות מקרקעי ישראל (בארץ, חרדים)
אצל 49% מבעלי הדירות החרדים, השיקול המרכזי הוא קירבה להורים או למשפחה, כ-70% מוכנים לגור ביחידת דיור או בקומה גבוהה כדי לגור ליד ההורים ורק 8% בוחרים את עיר המגורים בגלל שיקולים של איכות חיים וכדומה • סקר מיוחד שערך מכון נתוני אמת בשיתוף כיכר השבת חושף את נתוני שוק הדיור החרדי (חרדי)
ועדת הכלכלה של הכנסת התכנסה ודנה באתגרי הדיור במגזר החרדי • נחשף: מתוך 30 ראשי רשויות, 2 בלבד מוכנים לקדם בניית שכונה חרדית • ח"כ אשר תהה: "מדוע לא נותנים להם תמריצים כפי שסוכם בהחלטת ממשלה כבר לפני שש שנים?" (פוליטי)
