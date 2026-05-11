בנפילה מגובה: שני בחורים צעירים נפצעו באורח בינוני בביתר עילית

שני צעירים בגילאי 20 נפצעו באורח בינוני כתוצאה מנפילה מגובה עם רכבם • צוותי איחוד הצלה העניקו סיוע רפואי בזירה ופינו אותם לבית החולים | תאונה עצמית ברחוב המגיד ממעזריטש (חדשות חרדים)

שני צעירים נפצעו היום (שני) באורח בינוני בתאונת דרכים עצמית ברחוב המגיד ממעזריטש בביתר עילית, כאשר רכבם נפל מגובה. צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו לזירה והעניקו טיפול ראשוני לנפגעים.

על פי הדיווחים מהזירה, מדובר בשני צעירים בגילאי 20 שנפצעו כתוצאה מנפילת הרכב בו נסעו מגובה. נסיבות התאונה המדויקות נבדקות, אך בשלב זה מוגדרת התאונה כעצמית.

דודי אברהם, אבי סופר ויחיאל רוטנברג, חובשים ביחידת כח הצלה של איחוד הצלה, מסרו: "מדובר בתאונה עצמית - רכב שנפל מגובה. הענקנו סיוע רפואי בזירה לשני הצעירים ששהו ברכב. לאחר מכן הם פונו לבית חולים כשמצבם בשלב זה מוגדר בינוני ויציב".

כוחות ההצלה פעלו במהירות לייצב את מצב הנפגעים בזירה, זאת לפני פינוים לבית החולים להמשך טיפול רפואי. מצבם של שני הצעירים הוגדר כבינוני ויציב, והם פונו במלוא הכרתם.

מתנדבי 'צוות הצלה' יוסי כהן, שמחה פייט ויענקי פרוכטר מוסיפים: "כשהגענו למקום הכווינו אותנו לוואדי בעומק כ-3 קומות, שם ראינו רכב פרטי עם חבלות פח קשות מאוד ובתוכו שני צעירים כבני 20 הסובלים מחבלות בראש ובגפיים, לאחר שבמהלך הנסיעה עפו עם רכבם לוואדי. יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א הענקנו להם סיוע רפואי ראשוני הכולל עצירת דימומים, קיבוע וחבישות, והם פונו על ידי ניידת טיפול נמרץ ואמבולנס של מד״א במצב בינוני וקל להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים".

