כיכר השבת
"הגיע הזמן לשינוי"

משעשע: ראש העיר פיטר את כל תחנת המשטרה - בגלל אשתו

ראש עיר בעיירה קטנה בג'ורג'יה פיטר את כל 10 השוטרים בעיירה בבת אחת, לאחר שהתלוננו על רעייתו שהמשיכה לגשת למידע מסווג | כך הסלים הסכסוך לפיטורים המוניים (מעניין)

מימין ההדעה על פיטורי כל השוטרים, משמאל ראש העיר רון שיניק (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

סערה פרצה בעיירה קוהוטה שבמדינת ג׳ורג׳יה בארצות הברית, לאחר שראש העיר רון שיניק החליט לפטר בבת אחת את כל מחלקת המקומית - זאת בעקבות עימותים פנימיים שנמשכו בשבועות האחרונים סביב רעייתו.

ביום רביעי האחרון הודיע שיניק על פיטוריהם של כל עשרת עובדי המשטרה בעיירה הקטנה, המונה פחות מאלף תושבים. על דלת התחנה נתלה שלט שבו נכתב כי “מחלקת המשטרה פורקה וכל אנשי הצוות פוטרו”, לצד הודעה לתושבים כי שירותי האכיפה יינתנו מעתה על ידי משרד השריף המחוזי.

בריאיון שנתן ל'ניו יורק פוסט' אמר ראש העיר: “הם יקבלו את המשכורת שלהם. אנחנו לא כאלה, ואני מעריך את השירות שלהם. הגיע הזמן לשינוי”.

המשבר החל לאחר שכמה שוטרים התלוננו כי רעייתו של ראש העיר, פאם שיניק, ששימשה בעבר כפקידת העירייה, המשיכה לעבוד ולהחזיק בגישה למידע אישי ומסווג גם לאחר שפוטרה בשנה שעברה בעקבות טענות ליצירת סביבת עבודה עוינת.

לאחר הגשת התלונות ערך ראש העיר מסיבת עיתונאים בה טען כי הסכסוך נפתר באמצעות “דיאלוג פתוח וגישור בתום לב”. למרות זאת, כשבוע לאחר מכן פוטרו כל השוטרים.

לפי הדיווחים, המתיחות החריפה בעקבות פרסומים של שוטרים בפייסבוק שכללו לכאורה ביקורת או הערות “לא הולמות” נגד רעייתו של ראש העיר, אם כי לא פורסם אילו תגובות הובילו להחלטה הדרמטית.

בינתיים הונחו השוטרים להחזיר את כל ציוד המשטרה, בעוד שמשרד השריף של מחוז ויטפילד צפוי לקחת אחריות על האכיפה בעיירה.

משטרה ארה"ב סערה פיטורים ג'ורג'יה
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

