כיכר השבת
קשה לצפייה

המתוק והסיוט: האמת המזעזעת על החרקים והרעלים שמסתתרים בתותים שלכם

בעוד העולם רואה בתות כאחד הפירות המובקשים, בדיקות מעבדה ומומחי כשרות חושפים מציאות עגומה של עשרות סוגי חרקים וחומרי הדברה אסורים | צפיה בזוחלים היוצאים מהתות תגרום לכם לחשוב פעמיים לפני הנגיסה הבאה בפרי הקיץ האהוב (חדשות בעולם)

תותים בתולעים (צילום: מסך)

כולם אוהבים תותים, אבל במשך שנים מומחים ורבנים מתריעים שיש בהם תולעים וחרקים בכמויות מדאיגות. כעת, סרטון ויראלי ששוטף את הרשת מציג את המציאות הזו בצורה חזותית ומטלטלת, כשהוא מצהיר: "זה מה שחי בתוך הפרי שלכם וכנראה שמעולם לא הבנתם את זה".

התיעוד הוויראלי חושף כיצד לאחר השריה פשוטה במי מלח, מתחילים לצאת מהתותים יצורים זעירים. הסרטון מדגיש כי מדובר ב"דברים שחיים בתוך הפרי שלך וחומרי ההדברה אפילו לא הצליחו להרוג". מדובר בזחלים של זבוב פירות בשם "דרוזופילת הכתם-כנף", המטילה את ביציה בתוך פירות טריים ובריאים בעודם על השיח.

תולעים בתותים
תולעים בתותים| צילום: צילום: רשתות חברתיות

הממצאים הללו מקבלים משנה תוקף מבדיקות שנערכו על ידי מומחה הכשרות הרב יוסף דורפמן. בבדיקה של 18 יחידות תות בלבד, נמצאו מעל 50 חרקים מסוגים שונים. הרב דורפמן מבהיר נקודה קריטית שהציבור נוטה להתעלם ממנה: "החרקים נמצאים גם על התות ולא כפי שהציבור חושב שהם נמצאים רק על העלים". אפילו לאחר שטיפות מרובות, שפשוף במברשת שיניים ושימוש בסבון, עדיין נמצאו כנימות עלה, חרקים ונשלים על גוף הפרי.

אך הסכנה אינה נעצרת רק בחרקים. בסרטון נחשף כי תותים (בעיקר בסטנדרטים אמריקאיים) מרוססים בחומרי הדברה שאסורים לשימוש בכל מדינות אירופה. הסיבה לאיסור חמורה במיוחד ונקשרו במחקרים למחלת הסרטן.

ההשלכות הבריאותיות של אכילת פירות אלו לאורך זמן הן משמעותיות. אנשים הצורכים את המזונות הללו מדווחים על תחושות של עייפות, כבדות והצטברות של שומן בטני. תופעות אלו נובעות מהעומס שהרעלים והחרקים מטילים על מערכת העיכול, שאמורה לנקות את הגוף.

