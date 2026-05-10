תותים בתולעים ( צילום: מסך )

כולם אוהבים תותים, אבל במשך שנים מומחים ורבנים מתריעים שיש בהם תולעים וחרקים בכמויות מדאיגות. כעת, סרטון ויראלי ששוטף את הרשת מציג את המציאות הזו בצורה חזותית ומטלטלת, כשהוא מצהיר: "זה מה שחי בתוך הפרי שלכם וכנראה שמעולם לא הבנתם את זה".

התיעוד הוויראלי חושף כיצד לאחר השריה פשוטה במי מלח, מתחילים לצאת מהתותים יצורים זעירים. הסרטון מדגיש כי מדובר ב"דברים שחיים בתוך הפרי שלך וחומרי ההדברה אפילו לא הצליחו להרוג". מדובר בזחלים של זבוב פירות בשם "דרוזופילת הכתם-כנף", המטילה את ביציה בתוך פירות טריים ובריאים בעודם על השיח.