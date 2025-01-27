העוגה הרכה והלחה הזו מנוקדת בפרוסות תותים ומעוטרת בזיגוג של מיץ לימון חמוץ-מתוק מרענן בטירוף. והכי חשוב, היא תישמר, כשהיא מכוסה על השיש, למשך כשלושה ימים. תרגום: אתם יכולים להגניב פרוסה מתי שתרצו (מתכונים, אוכל)
אחרי שראינו כמה עשרות חרקים וזחלים יש בתותים האדומים שכולנו אוהבים, האם גם ב'תות עץ' - תות לבן, ישנם חרקים? • סרטון מיוחד שצולם בנהריה של מומחה הכשרת הרב יוסף דורפמן שבדק לעיני המצלמה את התותים • צפו (יהדות)
כשהיינו ילדים, דודתנו מאמריקה היתה מגיעה מפעם לפעם ארצה (בימים שקורונה היתה רק שם של בירה) ומפנקת אותנו בשקיות ענק של ממתקים מיוחדים, ביניהם לדרים תעשייתיים שהיינו אוכלים בזה אחר זה. לאחרונה, צף במוחנו זיכרון שלהם והחלטנו לשחזר את טעמם, רק בגרסה בריאה יותר (מתכונים, אוכל)
קרפ צרפתי הגדוש בשוקולדים מזנים שונים ואולי אפילו עוגיות או אגוזים הוא הגילטי פלז'ר המושלם שלנו - מסב לנו הנאה רבה באכילתו אך גם תחושת אשמה כבדה. רבותיי, אפשר גם אחרת: הנה מתכון שפוי יותר (מתכונים, אוכל)
סלט קפרזה מורכב לרוב מעגבניות, פרוסות מוצרלה, עלי בזיליקום, שמן זית ותבלינים ומוכר כמנת קיץ מרעננת, אבל כל עוד יש בידינו את חומרי הגלם בתוספת פרי חורפי כתות, מדוע שלא נכין אותו גם בימים קרירים? (מתכונים, אוכל)
קינוח מפתיע ומרשים ב-10 דקות לשולחן השבת שאתם חייבים לנסות: מתכון לתותים ממולאים שוקולד ומצופים ב...שוקולד - יש טוב מזה? התוצאה נראית מליון דולר, אבל למעשה זה כל כך פשוט להכין אותם • מדריך וידאו שלב אחר שלב (מתכונים לשבת, אוכל)