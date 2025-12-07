כיכר השבת
ניתן לקבל פיצוי

"חריגות בבדיקה" | קניתם בסופר את התותים מהחברה הזו? כדאי שתחזירו אותם

במידה וקניתם בסופרמרקט תותים קפואים באריזה של 500 גרם, מוטב שתתקשרו לחברה ותחזירו את התותים ואף תקבלו פיצוי | הרקע: חריגות בבדיקת לשאריות חומרי הדברה (חדשות בארץ)

תות | ארכיון (צילום: Shutterstock)

החברה מסרה היום (ראשון) הודעה לציבור על החזרה יזומה של מוצר תות שדה מוקפא 500 גרם שנמכרה בסניפי רמי לוי.

חברת א.מ שרון שיווק בע"מ, מבקשת להודיע לציבור כי בבדיקה שנערכה ע"י שרות המזון לשכת הבריאות מחוז צפון, נמצא חריגות בבדיקת לשאריות חומרי הדברה במוצר תות שדה מוקפא.

התותים הבעייתים (צילום: יח"צ)

פרטי המוצר:

תות שדה מוקפא 500 גרם

תאריך ייצור 01/2025

תאריך פג תוקף 12/2026

ברקוד מוצר- 7290013220561

מיוצר עבור רמי לוי שיווק השקמה

בתאום לאיסוף עם שירות המזון משרד הבריאות ומתוך אמצעי זהירות ואחריות כלפי לקוחות החברה, הוחלט על החזרה יזומה עבור המוצר הנ"ל.

מהחברה נמסר: "אנו מבקשים מכל מי שרכש את המוצר מהאצווה המפורטת שלא לצרוך אותו. ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות לקבלת פיצוי. אנו פועלים לטיפול ומניעת הישנות המקרה ולהבטיח כי כלל מוצרינו עומדים בכל תקני האיכות והבטיחות הטלפון הוא: 076-888-8686".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר