החברה מסרה היום (ראשון) הודעה לציבור על החזרה יזומה של מוצר תות שדה מוקפא 500 גרם שנמכרה בסניפי רמי לוי.

חברת א.מ שרון שיווק בע"מ, מבקשת להודיע לציבור כי בבדיקה שנערכה ע"י שרות המזון לשכת הבריאות מחוז צפון, נמצא חריגות בבדיקת לשאריות חומרי הדברה במוצר תות שדה מוקפא.

פרטי המוצר:

תות שדה מוקפא 500 גרם

תאריך ייצור 01/2025

תאריך פג תוקף 12/2026

ברקוד מוצר- 7290013220561

מיוצר עבור רמי לוי שיווק השקמה

בתאום לאיסוף עם שירות המזון משרד הבריאות ומתוך אמצעי זהירות ואחריות כלפי לקוחות החברה, הוחלט על החזרה יזומה עבור המוצר הנ"ל.

מהחברה נמסר: "אנו מבקשים מכל מי שרכש את המוצר מהאצווה המפורטת שלא לצרוך אותו. ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות לקבלת פיצוי. אנו פועלים לטיפול ומניעת הישנות המקרה ולהבטיח כי כלל מוצרינו עומדים בכל תקני האיכות והבטיחות הטלפון הוא: 076-888-8686".