קוראסון לשבת: האזהרה למי ששהו במאפייה החרדית ביום שישי

משרד הבריאות עדכן הערב (רביעי) על חולה חצבת ששהה במאפיה "זמן הארץ" בעיר החרדית בני ברק ביום שישי האחרון, בשעת בוקר, וקרא למי ששהו במאפייה באותן שעות ולא התחסנו

על פי החקירה האפידמיולוגית שערכה לשכת הבריאות בתל אביב, החולה בחצבת שהה במאפייה, ברחוב כהנמן בבני ברק, ביום שישי בין השעות 08:00-10:30.

"מחלת החצבת היא מחלה נגיפית מדבקת ביותר המתבטאת בחום, הרגשה כללית רעה, נזלת ופריחה ועלולה להיות כרוכה בסיבוכים קשים ואף מסכני חיים. במידה וישנם תסמינים, יש לגשת לטיפול רפואי בהקדם ולתאם הגעה מראש", נמסר ממשרד הבריאות.

"אנשים שהיו במאפיה זו בשעות הנקובות מתבקשים לוודא כי הם מחוסנים בהתאם להמלצות משרד הבריאות (בשתי מנות חיסון)".

משרד הבריאות מדגיש את חשיבות מתן חיסוני השגרה כנגד מחלות כמו חצבת, שחלקן עלולות לגרום לסיבוכים קשים ולמוות. וממליץ לנשים הרות שאינן מחוסנות בשתי מנות, לאנשים הסובלים מדיכוי חיסוני, ולתינוקות מתחת לגיל שנה שהיו בנסיעה זו - לפנות ללשכת הבריאות באזור מגוריהם לשקול מתן חיסון סביל נגד חצבת.

ניתן להתחסן בקופות החולים, לשכות הבריאות וטיפות החלב. ניתן לפנות למוקד קול הבריאות (5400*) על מנת לברר את הצורך בקבלת חיסון. משרד הבריאות שב וקורא לציבור להתחסן - חצבת היא מחלה בת מניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח.