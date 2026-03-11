בתחילת החודש התקבל דיווח על כתובת גרפיטי של דגל אש״ף שרוססה על חזית בניין העירייה בעיר לוד. עם קבלת הדיווח החלו שוטרי תחנת לוד במרחב שפלה בסריקות מבצעיות ובפעולות חקירה מואצות.
במסגרת החקירה אספו חוקרי ובלשי התחנה עדויות, ניתחו אמצעי תיעוד והפעילו אמצעים נוספים, אשר הובילו לחשיפת זהותו של החשוד, תושב לוד בשנות ה-20 לחייו.
לפני זמן קצר עצרו שוטרי ובלשי תחנת לוד יחד עם לוחמי זרוע שפלה במג״ב מרכז את החשוד, והוא הועבר לחקירה בתחנת המשטרה בעיר.
בהתאם לממצאי החקירה ולצרכיה, צפויה המשטרה להביא את החשוד מחר בבוקר לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו.
מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן מסר: ״נגיע לכל מי שמסית וחותר נגד מדינת ישראל ושלטון החוק. אין מקום רחוק מדי עבור השוטרים והלוחמים הגיבורים שלנו, אנו מחויבים לביטחון תושבי לוד ולביטחון אזרחי המדינה כולה.״
