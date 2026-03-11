תיעוד המעצר - צילום: דוברות המשטרה תיעוד המעצר | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 1:18 תיעוד המעצר ( צילום: דוברות המשטרה )

בתחילת החודש התקבל דיווח על כתובת גרפיטי של דגל אש״ף שרוססה על חזית בניין העירייה בעיר לוד. עם קבלת הדיווח החלו שוטרי תחנת לוד במרחב שפלה בסריקות מבצעיות ובפעולות חקירה מואצות.