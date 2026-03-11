מפציצי ענק נחתו באירופה: תקיפות שיא בלב איראן

אנשי חיל האוויר האמריקאי ומטוסי B-52 אמריקאים באימון ברומניה - צילום: חשבון הטוויטר הרשמי של AFGSC | צבא ארה"ב אנשי חיל האוויר האמריקאי ומטוסי B-52 אמריקאים באימון ברומניה | צילום: צילום: חשבון הטוויטר הרשמי של AFGSC | צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 1:00 אנשי חיל האוויר האמריקאי ומטוסי B-52 אמריקאים באימון ברומניה ( צילום: חשבון הטוויטר הרשמי של AFGSC | צבא ארה"ב )

צבא ארה"ב במלחמה עם איראן ( צילום: פיקוד המרכז של צבא ארה"ב )

בצעד שמשקף את עוצמת ההיערכות האמריקאית, השלים חיל האוויר של ארצות הברית פריסה דרמטית של שישה מפציצים אסטרטגיים בבסיסים באירופה. על פי הדיווח ב-BBC, המהלך כולל שלושה מפציצי B-52 ושלושה מפציצי B-1, והוא מתבצע במקביל להחרפה חסרת תקדים בתקיפות נגד מטרות תשתית וביטחון בשטח איראן.

הפריסה מגיעה בעת שהמערכה האווירית רושמת את היקף הפעילות האינטנסיבי ביותר מאז תחילת המבצעים. שר ההגנה האמריקני אישר כי כמות החימוש שהוטלה על מטרות איראניות היא הגבוהה ביותר שנרשמה במערכה הנוכחית, במטרה להבטיח את חופש השיט במצר הורמוז ולהרתיע את טהרן מהמשך פעילותה האגרסיבית.

מטוסי התדלוק האמריקנים בנתב"ג ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

לפי סוכנות הידיעות רויטרס, הביממה האחרונה נרשמה כאחת האינטנסיביות ביותר מבחינת היקף התקיפות. מטוסי קרב אמריקאיים וישראליים תקפו במקביל יעדי מפתח בעומק השטח האיראני, כאשר המערכת האווירית פועלת ברציפות כדי לשתק את יכולות המשטר. אוסטרליה וצרפת שולחות כוחות למפרץ • מטוסי התראה וצי ימי אדיר דוד הכהן וב. ניסני | 23:25 במקביל לפעילות האמריקאית, חיל האוויר הישראלי פגע ביעדי איכות בטהרן, טבריז ואילאם. על פי הנמסר מצה"ל, הושמדו מתחמים לוגיסטיים של כוח קודס ה"בסיג'" ותשתיות מודיעין של המשטר. הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הבהיר בביקור בתל נוף: "שומרים על קצב עבודה רציף להשגת ההכרעה".

ההפצצות בטהרן ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

תושבים בטהרן תיארו לרויטרס את הלילה האחרון כ"גיהנום", כאשר הפצצות נמשכו ברציפות בכל רחבי הבירה. "הם הפציצו בכל מקום, בכל חלק של טהרן", מסר אחד התושבים. "הילדים שלי מפחדים לישון עכשיו. אין לנו לאן ללכת".

בטהרן בחרו בהסלמה מדינית במקום בדיפלומטיה. שר החוץ האיראני הודיע כי ארצו אינה רואה טעם בחידוש המגעים עם ארה"ב, עקב אובדן אמון מוחלט בוושינגטון. ההצהרה מגיעה לאחר שמשמרות המהפכה איימו לחסום את זרימת הנפט דרך מצר הורמוז, צעד שעלול להוביל להחרפה נוספת.

המערכה הצבאית הולכת ומתרחבת, בעוד הערוצים המדיניים נחסמים סופית. הפריסה האמריקאית באירופה משקפת את הנחישות להמשיך בלחץ הצבאי, תוך שמירה על יכולת תגובה מהירה לכל התפתחות בזירה. עבור ישראל, המערכה מהווה הזדמנות היסטורית לפגוע ביכולות הצבאיות של המשטר האיראני ולהרתיע אותו לטווח ארוך.

הנשיא טראמפ הורה על פעולה נועזת. כוחות סנטקום מנחיתים מכה מוחצת ובלתי פוסקת. - צילום: פיקוד המרכז של ארה"ב הנשיא טראמפ הורה על פעולה נועזת. כוחות סנטקום מנחיתים מכה מוחצת ובלתי פוסקת. | צילום: צילום: פיקוד המרכז של ארה"ב 10 10 0:00 / 0:40 הנשיא טראמפ הורה על פעולה נועזת. כוחות סנטקום מנחיתים מכה מוחצת ובלתי פוסקת. ( צילום: פיקוד המרכז של ארה"ב )

יצוין כי המפציצים האסטרטגיים שנפרסו באירופה מסוגלים לשאת כמויות חימוש עצומות ולהגיע ליעדים בעומק השטח האיראני ללא צורך בתדלוק אווירי. היכולת הזו משנה את מאזן הכוחות ומאפשרת לארה"ב להמשיך בלחץ הצבאי גם אם המשטר בטהרן ינסה לשבש את פעילות מטוסי התדלוק באזור.