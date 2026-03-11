תעופה קרבית: מאחורי הקלעים של ההכנה המבצעית הצרפתית - צילום: חיל האוויר והחלל של צרפת תעופה קרבית: מאחורי הקלעים של ההכנה המבצעית הצרפתית | צילום: צילום: חיל האוויר והחלל של צרפת 10 10 0:00 / 1:42 תעופה קרבית: מאחורי הקלעים של ההכנה המבצעית הצרפתית ( צילום: חיל האוויר והחלל של צרפת )

בצעד שמסמן שינוי מדיניות משמעתי, הודיעה ממשלת אוסטרליה על הצטרפות רשמית למאמץ הביטחוני במזרח התיכון, לאחר שנים של הימנעות ממעורבות צבאית ישירה באזור. ראש הממשלה אנתוני אלבנזה הגדיר את המהלך כ"פעולה הגנתית מובהקת" שנועדה לבלום איומי טילים וכטב"מים על מדינות המפרץ, תוך הדגשת האחריות להגן על כ-115,000 אזרחים אוסטרלים השוהים באזור העימות.

במסגרת הסיוע, ישגר חיל האוויר האוסטרלי לאיחוד האמירויות מטוס התראה ובקרה מתקדם מסוג E-7A Wedgetail - פלטפורמה טכנולוגית המסוגלת לזהות איומים אוויריים ממרחקים גדולים ולתאם פעולות יירוט בזמן אמת. על פי דיווחים ברויטרס, המהלך כולל גם אספקת טילי אוויר-אוויר מתקדמים לכוחות האמירויות, בצעד שמשקף את עומק השיתוף הביטחוני המתפתח בין המדינות.

מפציץ חמקן אסטרטגי B-2 Spirit, - צילום: חיל האוויר האמריקני (U.S. Air Force). מפציץ חמקן אסטרטגי B-2 Spirit, | צילום: צילום: חיל האוויר האמריקני (U.S. Air Force). 10 10 0:00 / 0:37 מפציץ חמקן אסטרטגי B-2 Spirit, ( צילום: חיל האוויר האמריקני (U.S. Air Force). )

במקביל לפעולה האוסטרלית, הורה נשיא צרפת עמנואל מקרון על שיגור כוח משימה ימי אדיר הכולל 12 כלי שיט, ובראשם נושאת המטוסים האסטרטגית "שארל דה גול". הצי הצרפתי יתמקד באבטחת חופש השיט בים סוף ובמצר הורמוז - עורקי האנרגיה הקריטיים של העולם המערבי. "פגיעה בריבונות המדינות באזור היא פגיעה באינטרסים של האיחוד האירופי כולו", הצהיר מקרון במהלך ביקור בקפריסין, תוך הדגשת הממד האירופי של המשבר. ביזארי: צלמים נחסמו לאחר שפרסמו תמונות "לא מחמיאות" של הגסת' אריה רוזן | 22:54 התגייסות המעצמות מגיעה בצל חשש כבד מזעזוע בשוק האנרגיה העולמי. מומחים כלכליים מציינים כי התנודתיות במחירי הנפט מעמידה את המדינות המערביות בפני דילמה מורכבת, אך התיאום הבינלאומי הנוכחי נועד לייצר הרתעה שתמנע הידרדרות למערכה אזורית כוללת שתוצאותיה הכלכליות יהיו הרסניות. עבור ישראל, ההתגייסות הבינלאומית מהווה גיבוי אסטרטגי חשוב, אם כי המדינה ממשיכה לפעול באופן עצמאי בהתאם לצרכיה הביטחוניים.

צוללת הצי הצרפתי ( צילום: חשבון רשמי של חיל הים של צבא צרפת )

כידוע, האזור חווה בחודשים האחרונים גל של איומים אוויריים, כאשר כטב"מים וטילים משוגרים לעבר מדינות המפרץ ונתיבי השיט הבינלאומיים. מערכות ההגנה האווירית הישראליות, ובראשן "ברק" ו"ספיידר", כבר הוכיחו את יעילותן ביירוט מאות איומים, כפי שדיווחנו בכיכר השבת. המעורבות האוסטרלית והצרפתית מוסיפה שכבת הגנה נוספת למערך הביטחוני האזורי.

יצוין כי ההחלטה האוסטרלית מגיעה לאחר שנים של ויכוחים פנימיים בממשלה בקנברה, כאשר גורמים ביטחוניים לחצו להגביר את הנוכחות במזרח התיכון בעוד פוליטיקאים חששו מהשלכות פנימיות. ההכרעה הסופית הושפעה במידה רבה מהמספר הגדול של אזרחים אוסטרלים באזור ומהחשש לפגיעה בהם במקרה של הסלמה. התיאום עם ארצות הברית ומדינות המפרץ אפשר את הביצוע המהיר של ההחלטה.

צבא ארה"ב במלחמה עם איראן ( צילום: פיקוד המרכז של צבא ארה"ב )

מבחינה טכנולוגית, מטוס ה-E-7A Wedgetail האוסטרלי מהווה נכס משמעותי למערך ההגנה האזורי. המערכת מסוגלת לזהות עשרות מטרות בו-זמנית, לתאם בין מטוסי קרב שונים ולספק תמונת מצב מלאה למפקדים בשטח. שילובו עם מערכות ההגנה הקיימות, כולל מערכות ההגנה הישראליות שכבר פרוסות באזור, צפוי ליצור רשת הגנה רב-שכבתית יעילה במיוחד.

הצי הצרפתי, בראשות נושאת המטוסים "שארל דה גול", מביא עמו יכולות תקיפה והגנה מתקדמות. נושאת המטוסים נושאת עמה עשרות מטוסי קרב, מסוקים ומערכות נשק מתקדמות, והיא מסוגלת לפעול באופן עצמאי למשך שבועות ארוכים. נוכחותה במצר הורמוז ובים סוף שולחת מסר ברור לכל גורם המנסה לשבש את חופש השיט בעורקים קריטיים אלו.

עבור הקהילה החרדית בישראל, ההתפתחויות הללו מעוררות תודה להקב"ה על ההשגחה העליונה המנחה את מדינת ישראל ובעלות בריתה. המאמץ הבינלאומי להגן על האזור משקף את החשיבות האסטרטגית של המזרח התיכון ואת הצורך בשיתוף פעולה רחב להבטחת היציבות. עוד יעודכן על התפתחויות נוספות במערך הביטחוני האזורי.