"חיזבאללה מביא במו ידיו את סופו": תוכניות צה"ל אחרי מטח כבד מלבנון

לאחר שארגון הטרור חיזבאללה ירה מטח של כ-100 טילים לכיוון הצפון, התקיים הערב דיון ביטחוני אצל ראש הממשלה בנימין נתניהו | בכיר ישראלי הודיע כי היממה הקרובה תעצב משמעותית את המשך המערכה בלבנון (בארץ)

תקיפות בדאחייה הערב (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

לאחר שארגון הטרור ירה מטח של כ-100 טילים לכיוון הצפון, במסגרת מתקפה ממושכת שהוא מנהל בימים האחרונים, התקיים הערב (רביעי) דיון ביטחוני אצל ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בכיר ישראלי מסר ל'חדשות 12' כי הכיוון בצה"ל הוא הרחבת הפעולה בלבנון באופן משמעותי. "לא מפרטים איך והאם גם קרקעי, אבל נערכים לכל אפשרות", אמר הבכיר. לדבריו, " הוכיחה שהיא לא פקטור בריסון חיזבאללה. הם לא סופרים אותם".

הבכיר הוסיף כי היממה הקרובה תעצב משמעותית את המשך המערכה בלבנון. לדבריו, "חיזבאללה מביא במו ידיו את סופו".

דו"צ בערבית אביחי אדרעי פרסם הערב אזהרה דחופה לתושבי הדאחייה בבירות לקראת גל התקיפות. "לאור פשעי ארגון הטרור חיזבאללה, צה"ל יפעל בזמן הקרוב באופן עצים מאוד כנגד נכסיו, פעיליו ואמצעי הלחימה שלו", כתב הדובר.

"למען שמירה על ביטחונכם, צה"ל מפציר בכם להתפנות במיידי", הודיע הדובר, והבהיר כי "אין לחזור לדאחייה עד להודעה חדשה".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

