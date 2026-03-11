כיכר השבת
תכולה קטלנית

צפו: החשוד סירב להוציא את ידיו מהכיסים - זה מה שנתפס ברשותו

בכיס המעיל: שני רימוני רסס נתפסו ברשותו של נער בגליל בפעילות השוטרים, לאחר שסירב להוציא את ידיו מהכיסים | בתום חקירה - כתב אישום יוגש (בארץ)

לפני מספר שבועות התקבל דיווח על שמיעת קולות ירי ביישוב דיר חנא שבגליל. שוטרי המחוז הצפוני יחד עם לוחמי מג״ב צפון הגיעו במהירות למקום האירוע וזיהו דמות חשודה על גג מבנה.

הכוחות חתרו למגע וקראו לו להוציא את ידיו מהכיסים, אך זה סירב למלאות את הפקודה.

בסופו של דבר ה השתלטו עליו, והצליחו לתפוס שני רימוני רסס קטלניים שהיו בכיס מעילו.

הרימונים שנתפסו (צילום: דוברות המשטרה)

מעצרו של החשוד, תושב דיר חנא בן 18, הוארך בבית המשפט השלום בחיפה. עם סיומה של החקירה הוגשה הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגדו בימים הקרובים.

מדוברות המשטרה נמסר: "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד גורמי פשיעה חמורה, תוך שימוש בכל האמצעים העומדים לרשותה, למען שמירה על ביטחון הציבור והסדר הציבורי. מתחילת השנה נתפסו במחוז הצפוני למעלה מ-250 אמצעי לחימה וסוכלו חוליות חמושות".

כיכר השבת
