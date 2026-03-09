כיכר השבת
מעצרו הוארך

רופא נעצר בחשד לתקיפה אכזרית של אישה שטיפל בה בעיר חרדית

בית המשפט האריך את מעצרו של רופא שתקף באכזריות אישה בעיר מודיעין עילית, בעת שהעניק לה טיפול רפואי | המשטרה מנסה לאתר קורבנות נוספים (חדשות)

1תגובות
הרופא החשוד בתקיפה (צילום: דוברות המשטרה)

בית המשפט האריך את מעצרו של רופא שתקף באכזריות, על פי החשד, מטופלת במהלך טיפול רפואי תוך שניצל את מצבה הרפואי לכאורה.

התלונה שהתקבלה ביום שישי האחרון על ידי המטופלת החרדית שמתגוררת באחד מיישובי השומרון, הביאה לפתיחה בחקירה בתחנת מודיעין עילית של מחוז ש"י, ולביצוע פעולות לאיתורו של החשוד במעשה.

מחקירת החשדות עד כה עולה, כי החשוד, תושב לוד בן 27, רופא המעניק שירותי 'ביקור בית', הוזמן על ידי המטופלת לביתה בעקבות צורך רפואי. על פי החשד, הרופא ניצל זאת ותקף את האישה כשהיא לא יכולה להתנגד.

לאחר שחוקרי המשטרה ביצעו פעולות חקירה לאיתורו, הוא נעצר ביום שבת באזור מגוריו והועבר לחקירה בתחנת המשטרה שבמודיעין עילית.

אמש (ראשון) הוארך מעצרו בבית המשפט בשלושה ימים. כמו כן, בית המשפט התיר את פרסום פרטיו לטובת ניסיונות לאתר אם ישנן קורבנות נוספים. חקירת המשטרה נמשכת.

מהמשטרה נמסר: "בשל הצורך החקירתי וחשש כי ישנן קורבנות נוספים שנפלו קורבן למעשים אלו בכסות ׳טיפול רפואי׳, מבקשת המשטרה כי במידה ובידיעת הציבור מידע על קורבנות נוספים שנפגעו על ידי הנאשם - מוחמד אלדגמין, יש לפנות אל אחת מתחנות המשטרה או למוקד 100".

1
וואו איזו מסכנה אין רופאים יהודים והמעט שיש עובדים פרטי ויקרים מאוד ולא באים הביתה לאף אחד. אין פיתרון מיידי אלא למלא את הפקולטות לרפואה בחרדים
חנטריש

