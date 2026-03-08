כיכר השבת
התפרע באזעקה

בהלה במקלט הציבורי: החל לזרוק חפצים באלימות ואיים על הנוכחים

בבית משפט השלום בירושלים הוגשה הצהרת תובע נגד תושב תל אביב החשוד כמי שהתפרע במקלט בזמן אזעקה, שדד באלימות קשישה, ניפץ חלונות אוטובוס וביצע מעשה מגונה בפני שוטרת (משטרה, משפט)

שודד באלימות ומשליך אבנים על אוטובוס
שודד באלימות ומשליך אבנים על אוטובוס| צילום: צילום: דוברות המשטרה
שודד באלימות ומשליך אבנים על אוטובוס (צילום: דוברות המשטרה)

תושב תל אביב, בן 49, נמצא במוקד של חקירה משטרתית, לאחר שהתפרע במקלט בזמן אזעקה ומספר אירועי אלימות חמורים בירושלים.

הבוקר (ראשון), עם סיום פעולות החקירה וגיבוש התשתית הראייתית בפרשה, הוגשה נגדו בבית המשפט השלום בירושלים הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום.

מפרטים ראשונים מחומר החקירה עולה כי ביום רביעי בשבוע שעבר שדד האיש באלימות מכשיר טלפון נייד מקשישה, תוך שגרם לה לחבלה בפניה ולשבר.

בהמשך, על פי החשד, השליך אבן לעבר אוטובוס וניפץ את חלונותיו - תוך שסיכן את שלום נוסעי האוטובוס. תיעוד מרגעי השלכת האבן מתפרסם בסרטון בראש כתבה זו.

החלון השבור באוטובוס (צילום: דוברות המשטרה)

עוד עלה מהחקירה כי במהלך אזעקה שנשמעה באזור, הגיע החשוד למקלט ציבורי שבו שהו תושבים, החל להשליך לעברם חפצים באלימות ואיים עליהם.

לא זו אף זו: עם איתורו של החשוד ומעצרו על ידי השוטרים, המשיך החשוד בהתנהגותו האלימה, ירק לעבר שוטרת ואף ביצע בפניה מעשה מגונה. כך מסרה .

כעת כאמור, עם סיום החקירה וגיבוש התשתית הראייתית נגדו, הוגשה הבוקר הצהרת תובע לבית המשפט בדבר הכוונה להגיש נגד החשוד כתב אישום בימים הקרובים. בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו עד יום רביעי השבוע.

"משטרת ישראל רואה בחומרה עבירות אלימות, פגיעה באזרחים ובקשישים, וכן ניצול מצבי חירום לפגיעה בציבור ובכוחות הביטחון, ותמשיך לפעול בנחישות למיצוי הדין עם עבריינים", נמסר מהמשטרה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר