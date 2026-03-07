מה נמצא בתוך הבור ליד המרחב המוגן? צפו - צילום: דוברות המשטרה מה נמצא בתוך הבור ליד המרחב המוגן? צפו | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:37 מה נמצא בתוך הבור ליד המרחב המוגן? צפו ( צילום: דוברות המשטרה )

נשק M16 עטוף בשקית לבנה. את זה לא ציפו שוטרי תחנת ערוער במרחב רותם במשטרת ישראל למצוא מוחבא בסמוך למרחב מוגן ציבורי - מתחת למכסה מכוסה בשכבת עפר. צפו בתיעוד מרגעי התפיסה.

שלושה חשודים במעורבות בהחזקת הנשק נעצרו לאחר מציאתו. המשטרה מסרה כי השק הוחזק במסגרת סכסוך פלילי בין משפחות ביישוב ערערה בנגב. הנשק נמצא בסוף השבוע, במהלך פעילות ממוקדת שנערכה ביישוב ערערה בנגב בידי השוטרים . הנשק נתפס במסגרת פעילות יזומה ומדויקת וכחלק מהמאמצים המתמשכים לסיכול עבירות ירי ואיתור אמצעי לחימה בלתי חוקיים המהווים איום ממשי על שלום הציבור וביטחונו.

הנשק שנמצא ( צילום: דוברות המשטרה )

החשודים שנעצרו ( צילום: דוברות המשטרה )

כאמור, בתגובה מהירה לאירוע נעצרו שלושה חשודים בגין חשד לביצוע ירי והחזקת אמל"ח במסגרת סכסוך פלילי בין משפחות ביישוב ערערה בנגב ונתפסו כלי רכב הקשור לאירוע.

"שוטרי המחוז הדרומי ממשיכים לפעול בדריכות מבצעית גבוהה ברחבי הגזרה, לצד פעילותם במסגרת מבצע "שאגת הארי", במטרה לתת מענה מהיר ומקצועי לכל אירוע המדווח למוקד המשטרה, לצד טיפול נחוש ומיידי בכל אירוע פלילי, שמירה על הסדר הציבורי וביטחון התושבים", נמסר מהמשטרה.

"משטרת ישראל באמצעות שוטרי מרחב רותם תמשיך לפעול בנחישות לחיזוק הביטחון והמשילות בדרום ולהגנה על חיי אדם בדגש על איתור אמצעי לחימה בלתי חוקיים ולחימה בלתי מתפשרת בתופעות אירועי הירי".