הצהרת תובע

כשוויכוח באוטובוס נגמר בתקיפה: נהג נפצע בראשו – קטין נעצר

נער בן 15 חשוד כי שלף מפתח ותקף נהג אוטובוס במהלך נסיעה בצפון ירושלים; הנהג נזקק לתפרים והמשטרה הגישה הצהרת תובע (בארץ)

(צילום: דוברות המשטרה)

נהג אוטובוס בירושלים נפצע בראשו ונזקק לטיפול רפואי לאחר שהותקף במהלך נסיעה, על פי החשד בידי נער בן 15. הודיעה כי הוגשה הצהרת תובע נגד החשוד לקראת הגשת כתב אישום.

לפי הודעת המשטרה, האירוע התרחש בתחילת השבוע במהלך נסיעה בקו שירות בצפון העיר. במהלך הנסיעה התפתח ויכוח בין הנהג לבין החשוד, ובשלב מסוים שלף הקטין מפתח ותקף באמצעותו את הנהג בראשו.

כתוצאה מהתקיפה האלימה נגרם לנהג חתך עמוק בראשו והוא נזקק לטיפול רפואי ולתפרים.

מיד לאחר האירוע פתחו חוקרי תחנת מוריה במחוז ירושלים בפעולות חקירה ומודיעין לאיתור החשוד. במשטרה ציינו כי בעקבות הפעילות המבצעית הופעל לחץ שהוביל להסגרתו של החשוד לידי השוטרים ולמעצרו.

לאחר השלמת פעולות החקירה וגיבוש התשתית הראייתית נגדו, הוגשה היום לבית המשפט הצהרת תובע.

במשטרה הדגישו כי תקיפה של נהג אוטובוס בזמן נסיעה מהווה סכנה חמורה לא רק לנהג עצמו אלא גם לנוסעים ולמשתמשי הדרך. "איבוד שליטה על רכב ציבורי כבד במהלך נסיעה עלול להוביל לתוצאות הרסניות", נמסר, והובהר כי שוטרי מחוז ירושלים ימשיכו לפעול בנחישות נגד מקרי אלימות במרחב הציבורי.

