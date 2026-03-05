מה שהתחיל כתאונת דרכים קשה ברחוב אבא שאול, הפך בשעות האחרונות למאבק נואש ואכזרי על חייו של ילד בן 11 בלבד. בזמן שצוותי הרפואה בחדר הטראומה בהדסה עין כרם נלחמים בשיניים כנגד כל הסיכויים, מצבו של מיכאל הקטן הולך ומחמיר – והוא נמצא כעת בקו התפר הדק שבין חיים למוות. ברחבי העיר כולה שוררת אווירה של דריכות ותפילה, כשקריאה אחת מהדהדת מקירות בתי הכנסת ועד למסדרונות בית החולים: אל תיתנו לחיים האלו להיגדע.

מתנדבי 'צוות הצלה', שמחה פייט ובני בלוי, שהעניקו לילד סיוע רפואי ראשוני בזירה, תיארו חבלות קשות בבטן ובגפיים כתוצאה מעוצמת הפגיעה של האוטובוס. ארגון 'צוות הצלה' הצטרף לבקשת המשפחה השבורה וקרא לציבור הרחב לעצור הכל ולהעתיר בתפילה עבור מיכאל בן שרה מלכה לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל.