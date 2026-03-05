כיכר השבת
המצב הידרדר לאנוש: נלחמים על חיי הילד שנפגע מאוטובוס בביתר עילית

הידרדרות דרמטית במצבו של הילד בן ה-11 שנפגע מוקדם יותר היום מאוטובוס ברחוב אבא שאול בביתר עילית. למרות שפונה תחילה במצב בינוני, בבית החולים הדסה עין כרם מצבו הוגדר אנוש, והרופאים נלחמים כעת על חייו. המשפחה מתחננת: "קירעו שערי שמיים" (בארץ, חרדים)

זירת התאונה בביתר
זירת התאונה בביתר| צילום: צילום: משה אריה | כיכר השבת
זירת התאונה בביתר (צילום: משה אריה | כיכר השבת)

מה שהתחיל כ קשה ברחוב אבא שאול, הפך בשעות האחרונות למאבק נואש ואכזרי על חייו של ילד בן 11 בלבד. בזמן שצוותי הרפואה בחדר הטראומה בהדסה עין כרם נלחמים בשיניים כנגד כל הסיכויים, מצבו של מיכאל הקטן הולך ומחמיר – והוא נמצא כעת בקו התפר הדק שבין חיים למוות. ברחבי העיר כולה שוררת אווירה של דריכות ותפילה, כשקריאה אחת מהדהדת מקירות בתי הכנסת ועד למסדרונות בית החולים: אל תיתנו לחיים האלו להיגדע.

מתנדבי 'צוות הצלה', שמחה פייט ובני בלוי, שהעניקו לילד סיוע רפואי ראשוני בזירה, תיארו חבלות קשות בבטן ובגפיים כתוצאה מעוצמת הפגיעה של האוטובוס. ארגון 'צוות הצלה' הצטרף לבקשת המשפחה השבורה וקרא לציבור הרחב לעצור הכל ולהעתיר בתפילה עבור מיכאל בן שרה מלכה לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל.

זירת התאונה בביתר עילית
זירת התאונה בביתר עילית| צילום: צילום: משה אריה | כיכר השבת
זירת התאונה בביתר עילית (צילום: משה אריה | כיכר השבת)

1
מאבק אכזרי?!
יוסי

