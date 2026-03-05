מזל טוב! | צפובמקום מאובטח ובאופן מצומצם: כך הזמר מידד טסה ערך ברית מילה לבנוהזמר מידד טסה חגג אמש (רביעי) ברית לבנו הרביעי בחצר ביתו בפתח תקווה, באופן מצומצם בהתאם להנחיות פיקוד העורף בעקבות המלחמה עם איראן, ויקרא שמו בישראל: דוד • צפו (ברנז'ה)אאאיציק אוחנהכיכר השבת | 11:533תגובותשמחת הברית אתמול - צילום: דברי דהרישמחת הברית אתמול| צילום: צילום: דברי דהרי10100:00/2:58שמחת הברית אתמול (צילום: דברי דהרי)ברית מילהבריתמידד טסהמבצע שאגת האריהאם הכתבה עניינה אותך?כן (77%)לא (23%)תוכן שאסור לפספס:בלתי נתפס: האב שאיבד שלושה מילדיו בבית שמש; "הייתה תקווה שיתרחש נס"קובי אטינגר|12:34בדיון בוועדה באמצע מלחמה: ח"כ מקלב יצא מכליו כנגד איש 'יש עתיד' | צפוחנני ברייטקופף|11:46עובדים מסביב לשעון | תיעוד מדהים של החיילים החרדים הפועלים בחיל האווירשאול כהנא|11:35 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה3מזל טוב מידד טסה היקראימוגים לתגובה👎4salomon12:22 דיווחתגובה2שתזכו להכניסו בבריתו של אברהם אבינואימוגים לתגובה😂👎מקו12:24 דיווחתגובה1זמר גדול, וצדיקק!!!🎉אימוגים לתגובה👎זמר גדול12:28 דיווחתגובהאולי גם יעניין אותך:צפו בתיעוד: כך נערכת המשטרה לפגיעה ישירה בסימטאות המובילות לכותל המערביקובי רוזן|07:58ישראל כ"ץ חושף: המבצע באיראן הוקדם משמעותית - זו הסיבהיוני גבאי|04.03.26ניצחון האור: האזעקה פילחה את השקט והשם המרגש נחשף בבריתאיציק אוחנה|04.03.26
0 תגובות