כיכר השבת
מזל טוב! | צפו

במקום מאובטח ובאופן מצומצם: כך הזמר מידד טסה ערך ברית מילה לבנו

הזמר מידד טסה חגג אמש (רביעי) ברית לבנו הרביעי בחצר ביתו בפתח תקווה, באופן מצומצם בהתאם להנחיות פיקוד העורף בעקבות המלחמה עם איראן, ויקרא שמו בישראל: דוד • צפו (ברנז'ה)

3תגובות
שמחת הברית אתמול
שמחת הברית אתמול| צילום: צילום: דברי דהרי
שמחת הברית אתמול (צילום: דברי דהרי)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (77%)

לא (23%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
מזל טוב מידד טסה היקר
salomon
2
שתזכו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו
מקו
1
זמר גדול, וצדיקק!!!🎉
זמר גדול

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר