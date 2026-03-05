כיכר השבת
עובדים מסביב לשעון | תיעוד מדהים של החיילים החרדים הפועלים בחיל האוויר

החיילים החרדים שבלעדיהם לא הייתה מתאפשרת התקיפה באיראן, בתיעוד שפורסם כעת נראים החיילים החרדים העובדים בשירות חיל האוויר: ״משימתינו היא להבטיח שכל מטוס יבצע את משימתו וישוב בשלום״ (חדשות מלחמה)

פעילות חיילי הדת״ק החרדי (צילום: דו"צ)

מאחורי רצף התקיפות בלב , לצד הטייסים - טכנאי הדת״ק החרדי בחיל האוויר עובדים מסביב לשעון ב.

חיילי היחידה החרדית העובדים בחיל האוויר, אחראים על תדלוק, חימוש, הוצאת וקבלת המטוסים 24 שעות ביממה.

במסגרת תוכנית ״לשם שמיים״, חיילי הדת"ק מאפשרים למטוסי הקרב להגיע להישגים משמעותיים, תוך שירות שמאפשר להם לשמור על אורח החיים החרדי.

מפקד הדת״ק החרדי בטייסת 109, רב-סמל מתקדם ד׳: "אנו פועלים ככל שנדרש כדי להבטיח את כשירות המטוסים, את בטיחות הטייסים ואת מוכנות המטוסים למטס הבא. ואנו מבינים היטב את חשיבות עבודתנו ואת תרומתנו להצלחת המשימה - להבטיח שכל מטוס יבצע את משימתו וישוב בשלום".

פעילות חיילי הדת״ק החרדי (צילום: דו"צ)
4
איזה יופי, מרגש!
עין
3
אלופים
פלוני
2
ברגע שהם בצבא אז הם לא משתייכים לציבור שרבניו אוסרים להתגייס
חרדים בצבא??? היתכן?!?!
חיילים צדיקים הציבור רובו ככולו איתכם ה ישמור אותכם ישר כח ג ד ו ל
מני

