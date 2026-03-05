מאחורי רצף התקיפות בלב איראן, לצד הטייסים - טכנאי הדת״ק החרדי בחיל האוויר עובדים מסביב לשעון במבצע שאגת הארי.

חיילי היחידה החרדית העובדים בחיל האוויר, אחראים על תדלוק, חימוש, הוצאת וקבלת המטוסים 24 שעות ביממה.

במסגרת תוכנית ״לשם שמיים״, חיילי הדת"ק מאפשרים למטוסי הקרב להגיע להישגים משמעותיים, תוך שירות שמאפשר להם לשמור על אורח החיים החרדי.

מפקד הדת״ק החרדי בטייסת 109, רב-סמל מתקדם ד׳: "אנו פועלים ככל שנדרש כדי להבטיח את כשירות המטוסים, את בטיחות הטייסים ואת מוכנות המטוסים למטס הבא. ואנו מבינים היטב את חשיבות עבודתנו ואת תרומתנו להצלחת המשימה - להבטיח שכל מטוס יבצע את משימתו וישוב בשלום".