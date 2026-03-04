כיכר השבת
"בואו נעשה את החישוב": הציוץ ההזוי והמופרך של הבכיר האיראני

בציוץ שפרסם היום ברשת X, הבכיר האיראני עלי לריג'אני שילב טענות שקריות ומופרכות על מאות הרוגים אמריקאים במלחמה | הפרשן הוותיק לענייני ערבים: "מנסה לשדר קשיחות אבל לא מצליח לכסות את הייאוש" (מלחמה)

עלי לרג׳יאני

הבכיר האיראני עלי לריג'אני, מהקרובים ביותר למנהיג העליון המחוסל חמינאי, פרסם היום (רביעי), בשעות אחר הצהרים, רצף ציוצים בחשבון שמפעיל ברשת החברתית X, ובהם טען כי נהרגו יותר מ-500 חיילים אמריקנים במלחמה.

"טראמפ גרר את העם האמריקאי למלחמה לא צודקת עם כתוצאה מפזיזותו והתנהגותו של נתניהו", הוא כתב. כעת שישאל את עצמו, לאחר מותם של יותר מ-500 חיילים אמריקאים תוך ימים ספורים בלבד, האם הסיסמה עדיין "אמריקה תחילה", או שמא הפכה ל"ישראל תחילה"?

הוא הוסיף ואיים על פגיעות נוספות באויבי איראן: "הסיפור עדיין לא נגמר, ומות הקדושים של האימאם חמינאי יגבה מחיר כבד, אם ירצה השם". עד כאן הציוץ, שעליו חזר בהמשך פעם נוספת.

הנתונים שכתב לאריג'אני אינם נכונים ואף לא מתקרבים להיות נכונים. האמריקנים שנהרגו במהלך המלחמה הינם בודדים, פחות מעשרה. הפרשן עמית סגל כתב על דברי לאריג'אני: "עובר לשלב ההזיות".

הפרשן הוותיק לענייני ערבים צבי יחזקאלי ניתח: "הציוץ של לרג׳ינאי מוכיח - האיראנים מנסים לשדר רוח איראנית קשוחה, אבל היא איננה מצליחה לכסות את הייאוש".

