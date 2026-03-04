ישראל כ"ץ חושף: המבצע באיראן הוקדם משמעותית - זו הסיבה

שר הביטחון בביקור באגף המודיעין - צילום: אלעד מלכא משרד הביטחון שר הביטחון בביקור באגף המודיעין | צילום: צילום: אלעד מלכא משרד הביטחון 10 10 0:00 / 4:32 שר הביטחון בביקור באגף המודיעין ( צילום: אלעד מלכא משרד הביטחון )

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, חשף היום במהלך ביקור באגף המודיעין כי התקיפה המסיבית באיראן – שזעזעה את משטר האייתוללות – הייתה אמורה לצאת לפועל רק בשלב מאוחר יותר השנה.

לפי הדברים, שילוב של נסיבות פוליטיות, הזדמנות מבצעית נדירה ועמדת נשיא ארה"ב, הובילו להחלטה להקדים את הכל לחודש פברואר. מכת פתיחה פנטסטית: המודיעין שהכריע את המערכה בשיחה עם מפקדי אמ"ן, הסביר כ"ץ כי היתרון המוחץ של ישראל נשען על שני עמודי תווך: מודיעין עומק ויכולת מבצעית קטלנית. "האיראנים הופתעו למרות שהייתה להם התרעה אסטרטגית", אמר שר הביטחון, "הם פשוט לא ידעו לאמוד את היקף ועומק המודיעין שלנו עד המטרה האחרונה". הוא החמיא לחיילים על התקדמות עצומה "משעה לשעה", שאפשרה להשמיד ולהרוס את יכולות האויב בדיוק כירורגי.

עוסקים בניצחון 24/7

ראש אמ"ן, אלוף שלומי בינדר, חיזק את דברי השר והדגיש כי האגף פועל מסביב לשעון כדי לספק את היתרון הדרוש במערכה הרב-זירתית. "אנחנו מספקים מודיעין לניצחון על איראן בכל החתכים והמשימות", הבהיר בינדר. כ"ץ סיכם את הביקור בנימה אופטימית אך נחושה: "אנחנו בעיצומה של מערכה שתסתיים בחיזוק משמעותי לביטחון המדינה והסרת איומים שחיכינו להם זמן רב".