סודות התקיפה נחשפים

ישראל כ"ץ חושף: המבצע באיראן הוקדם משמעותית - זו הסיבה

שר הביטחון ישראל כ"ץ מגלה כי המבצע האסטרטגי נגד איראן תוכנן במקור להמשך השנה, אך הוקדם לפברואר בשל הזדמנות מבצעית נדירה ותיאום מלא עם ארה"ב. כ"ץ שיבח את אמ"ן על מודיעין מדויק שהוביל לתוצאות פנטסטיות במכת הפתיחה (צבא וביטחון)

שר הביטחון בביקור באגף המודיעין
שר הביטחון בביקור באגף המודיעין| צילום: צילום: אלעד מלכא משרד הביטחון
שר הביטחון בביקור באגף המודיעין (צילום: אלעד מלכא משרד הביטחון)

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, חשף היום במהלך ביקור באגף המודיעין כי התקיפה המסיבית ב – שזעזעה את משטר האייתוללות – הייתה אמורה לצאת לפועל רק בשלב מאוחר יותר השנה.

לפי הדברים, שילוב של נסיבות פוליטיות, הזדמנות מבצעית נדירה ועמדת נשיא ארה"ב, הובילו להחלטה להקדים את הכל לחודש פברואר.

מכת פתיחה פנטסטית: המודיעין שהכריע את המערכה

בשיחה עם מפקדי אמ"ן, הסביר כ"ץ כי היתרון המוחץ של ישראל נשען על שני עמודי תווך: מודיעין עומק ויכולת מבצעית קטלנית. "האיראנים הופתעו למרות שהייתה להם התרעה אסטרטגית", אמר שר הביטחון, "הם פשוט לא ידעו לאמוד את היקף ועומק המודיעין שלנו עד המטרה האחרונה". הוא החמיא לחיילים על התקדמות עצומה "משעה לשעה", שאפשרה להשמיד ולהרוס את יכולות האויב בדיוק כירורגי.

שר הביטחון ישראל כץ בביקור באגף המודיעין (צילום: דוברות שר הביטחון)
ישראל כץ בביקור באגף המודיעין (צילום: דוברות שר הביטחון)
שר הביטחון כץ באמ"ן (צילום: דוברות)
שר הביטחון ישראל כץ באמ"ן (צילום: דוברות שר הביטחון)

עוסקים בניצחון 24/7

ראש אמ"ן, אלוף שלומי בינדר, חיזק את דברי השר והדגיש כי האגף פועל מסביב לשעון כדי לספק את היתרון הדרוש במערכה הרב-זירתית. "אנחנו מספקים מודיעין לניצחון על איראן בכל החתכים והמשימות", הבהיר בינדר. כ"ץ סיכם את הביקור בנימה אופטימית אך נחושה: "אנחנו בעיצומה של מערכה שתסתיים בחיזוק משמעותי לביטחון המדינה והסרת איומים שחיכינו להם זמן רב".

