ניצחון האור: האזעקה פילחה את השקט והשם המרגש נחשף בברית

עם ישראל במיטבו ברגעי הכרעה: בבית החולים שערי צדק התרחש השבוע אירוע נדיר שסימל את הרוח הישראלית במבצע 'שאגת הארי'. הדס ואיתמר התכוננו להכניס את בנם בבריתו של אברהם אבינו, אך רגע לפני שהמוהל החל בטקס, צרחת האזעקה פילחה את השמיים. כפי שדווח לראשונה ב-ynet, הצוותים הרפואיים והאורחים פונו במהירות ובסדר מופתי למרחב הממוגן הצמוד למחלקת יולדות א', בעוד היולדת והתינוק מובלים בבטחה אל מאחורי קירות הבטון.

סגירת מעגל מצמררת על כרית הברית מיד עם קבלת האות להמשך השגרה, חזרו המשתתפים לחדר הטקס. רגע השיא נרשם כשהמשפחה הניחה את הרך הנולד על "כרית ברית" מיוחדת, עליה נרקמה הקדשה לעילוי נשמת גיבור ישראל, אוריאל אביעד סילברמן הי"ד, ידיד המשפחה שנפל בקרבות ברצועת עזה. המוהל, שלא הצליח לעצור את דמעותיו, סיפר בהתרגשות כי מדובר בסגירת מעגל אישית עבורו לאחר שמל בעבר במשפחתו של הלוחם המנוח.