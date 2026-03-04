כיכר השבת
תיעוד מרגש תחת אש

ניצחון האור: האזעקה פילחה את השקט והשם המרגש נחשף בברית

רגעי חרדה נרשמו בבית החולים שערי צדק כאשר אזעקה קטעה את ברית המילה של בנם של הדס ואיתמר. האורחים פונו למרחב הממוגן, ומיד עם סיומה הושלם הטקס המרגש על כרית לזכר לוחם שנפל בעזה, שם הוענק לתינוק השם מיכה יאיר (בארץ, חרדים)

ברית מרגשת תחת אש
ברית מרגשת תחת אש| צילום: צילום: באדיבות
ברית מרגשת תחת אש (צילום: באדיבות)

עם ישראל במיטבו ברגעי הכרעה: בבית החולים שערי צדק התרחש השבוע אירוע נדיר שסימל את הרוח הישראלית במבצע ''. הדס ואיתמר התכוננו להכניס את בנם בבריתו של אברהם אבינו, אך רגע לפני שהמוהל החל בטקס, צרחת האזעקה פילחה את השמיים. כפי שדווח לראשונה ב-ynet, הצוותים הרפואיים והאורחים פונו במהירות ובסדר מופתי למרחב הממוגן הצמוד למחלקת יולדות א', בעוד היולדת והתינוק מובלים בבטחה אל מאחורי קירות הבטון.

סגירת מעגל מצמררת על כרית הברית מיד עם קבלת האות להמשך השגרה, חזרו המשתתפים לחדר הטקס. רגע השיא נרשם כשהמשפחה הניחה את הרך הנולד על "כרית ברית" מיוחדת, עליה נרקמה הקדשה לעילוי נשמת גיבור ישראל, אוריאל אביעד סילברמן הי"ד, ידיד המשפחה שנפל בקרבות ברצועת עזה. המוהל, שלא הצליח לעצור את דמעותיו, סיפר בהתרגשות כי מדובר בסגירת מעגל אישית עבורו לאחר שמל בעבר במשפחתו של הלוחם המנוח.

ברית מרגשת בבית החולים (צילום: באדיבות)

מיכה יאיר הגיח לעולם – האור שאחרי המלחמה

בסיום הטקס המרגש הוכרז שמו של הרכש החדש למשפחה: מיכה יאיר. תמי וייצמן, האחות האחראית במחלקת יולדות א', שהובילה את ההתארגנות המהירה, סיכמה את האירוע בנחישות: "בדיוק בשביל רגעים כאלו פתחנו חדרי לידה ממוגנים מתחילת המבצע. שום אזעקה לא עצרה אותנו – ברגע שהיא הסתיימה, המשכנו בהתרגשות גדולה". בשערי צדק מבהירים כי גם תחת איום הרקטות, חוויית הלידה והחיים ממשיכים בביטחון ובחום.

