מכה קשה לשלטון האייתוללות

"הקריה של טהרן" הופצצה: צה"ל תקף את המתחם הצבאי הענק של המשטר האיראני - עם חיילים רבים

צה"ל השלים היום בשעת צהרים תקיפה נרחבת במיוחד לעבר מתחם צבאי גדול של משטר הטרור באיראן - ובו מפקדות וחיילים של כלל מערכת הביטחון האיראנית | בין המפקדות שהותקפו - מטה משמרות המהפכה, מטה הבסיג', מפקדות הסייבר ועוד שורה של מפקדות. בתוכם היו מחבלים רבים בשעת התקיפות (ביטחון)

כך נראה המתחם שהותקף
כך נראה המתחם שהותקף| צילום: צילום: דובר צה"ל
כך נראה המתחם שהותקף (צילום: דובר צה"ל)

מטוסי קרב של חיל האוויר, בהכוונה מדויקת של אמ"ן ובסנכרון אמ״ץ, השלימו היום (רביעי) בשעות הצהרים - תקיפה נרחבת לעבר מתחם צבאי רחב היקף של משטר הטרור האיראני במזרח טהרן. כך חשף הערב דובר .

מדובר במתחם הכולל בתוכו מפקדות של כלל מערכת הביטחון האיראנית, בהם זוהתה פעילות של חיילי המשטר. ניתן לומר כי מדובר במתחם "הקריה של טהרן".

צה״ל חושף את המפקדות שהותקפו: מטה משמרות המהפכה, ⁠מטה אגף המודיעין, מטה הבסיג', ⁠מטה יחידת 'כוח קדס', ⁠מטה הכוחות המיוחדים של ביטחון הפנים, ⁠מפקדות סייבר, ⁠מפקדת יחידת הסיוע וסיכול ההפגנות של ביטחון הפנים.

"המפקדות הותקפו כשמתוכן פעלו חיילי משטר הטרור האיראני האחראיים לניהול המערכה, לקידום מתווי טרור נגד מדינת ישראל ומדינות האזור ואף לדיכוי של אזרחי ", מסר דובר צה"ל. "צה"ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בכלל המנגנונים של משטר הטרור האיראני בטהרן".

(צילום: דובר צה"ל)

יותר מ-100 מטוסי קרב השתתפו בתקיפת המתחם הצבאי הענק. בין הטייסים - מפקד בסיס רמת דוד, שתיאר את הרגעים המרהיבים.

"כמה שניות לפני שהטלתי את הפצצות, הסתכלתי ימינה ושמאלה, ראיתי לצדי עשרות מטוסי קרב טסים באופן חופשי ומטילים מאות טונות של חימוש מדויק ומשמידים את המטרות", הוא סיפר.

1
הרגשה של בעל הבית השתגע ומכירת חיסול סוף עונה העולם רואה ואומר אנחנו לא בתמונה עם ישראל
ימות המשיח ממש

