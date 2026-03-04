זה היה רגע דרמטי, עוצמתי, בשמי איראן, שבו הופל ארצה מטוס קרב איראני על ידי מטוס אדיר של חיל האוויר הישראלי. היום (רביעי) בצהרים, שעות לאחר האירוע, פורסמו פרטים חדשים על הקרב האווירי.

מפקד בסיס נבטים, שממנו יצא הטייס לפעילות, תא"ל ד', סיפר באתר צה"ל כי ההכנה למבצע נעשתה לאחר "הכנות מעמיקות, תרגולות ייעודיות והבנה עמוקה של מה מחכה לנו. כלל הצוותים, מהמטה, דרך המערך הטכני, ועד הטייס בקצה, פועלים בסינרגיה ביחד, בשיתוף פעולה שבלעדיו אירוע כזה לא יכל לקרות".

הפלת המטוס אירעה לאחר טיסה ארוכה בת מספר שעות, במרחק של כ-1,500 ק"מ מישראל. לפתע הצוות האווירי זיהה מטוס קרב עוין.

זה היה אמנם מטוס ששימש לאימון חיל האוויר האיראני, ועדיין, כך מסביר מפקד הבסיס, גם מטוס שכזה, מיושן ככל שיהיה, יכול לפגוע ולגרום לנזק אדיר.

לאחר שזוהה המטוס העוין נבחר מטוס ה-F35I, אשר ניחן במספר תכונות שנתנו לו יתרון על פני האחרים, כדי להשמיש את המטרה. זהו מטוס עם חיישנים מתקדמים שיודעים להינעל בצורה מהירה ומדויקת על המטרה. בנוסף חמוש בטילים ארוכים, שהטייסים מתורגלים בהם במיוחד, ומתאימים למשימה מסוג זה.

האירוע עצמו, כך דווח באתר צה"ל, נמשך זמן רב. "קלטנו אותו, עלינו עליו - ושיגרנו עליו. לא היה כאן קרב אווירי מסובך מדי, לא 'דוגפייט' או התגוששות אווירית. הייתה כאן תגובה מהירה - שהסתיימהה בהיסטוריה בשמי איראן".

דובר צה"ל הודיע הבוקר על הפלת המטוס האיראני. לפי ההודעה של צה"ל, "זו הפלה הראשונה בעולם של מטוס קרב מאויש על ידי F-35".

יצוין כי ההפלה הקודמת של חיל האוויר הישראלי הייתה לפני למעלה מ-40 שנה, ב-24 בנובמבר 1985, כאשר בקרב אווירי שנערך בשמי לבנון, מטוס מסוג F-15 "בז" של חיל האוויר הפיל שני מטוסי מיג-23 סוריים.