חסדי השם 

בישראל קובעים: ישנה ירידה משמעותית בכמות שיגורי הטילים מאיראן - זו הסיבה

בישראל קובעים שישנה ירידה משמעותית בכמות שיגורי הטילים מאיראן - בין היתר בגלל פגיעה קשה במשגרים וגם בגלל שחיילים איראנים החליטו לברוח מעמדות מחשש שיחוסלו | במקביל, צה"ל הודיע כי חיל האוויר תקף עשרות אתרי שיגור והוציא מכלל שימוש כ-300 משגרי טילים באיראן (שאגת הארי)

יירוטים | אמש בירושלים (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

ארבעה ימים אל תוך המלחמה, גורמי הביטחון בישראל קובעים שישנה ירידה משמעותית בכמות שיגורי הטילים מאיראן - בין היתר בגלל פגיעה קשה במשגרים וגם בגלל שחיילים איראנים החליטו לברוח מעמדות מחשש שיחוסלו.

על פי הדיווח הערב (שלישי) בכאן חדשות, ביום הראשון למלחמה נורו כ-90 שיגורים, ביום השני כ-65, ביום השלישי כ-25 שיגורים, והיום נורו כ-20 שיגורים.

גורם ביטחוני שצוטט בדיווח אמר כי "המגמה הזאת תלך ותתגבר, אנחנו והאמריקניים פוגעים ביכולת של איראן לבצע מתקפות נרחבות".

תקיפת מערכות הגנה אווירית באיראן
תקיפת מערכות הגנה אווירית באיראן| צילום: צילום: דובר צה"ל
תקיפת מערכות הגנה אווירית באיראן (צילום: דובר צה"ל)

במקביל, צה״ל חושף כי חיל האוויר תקף עשרות אתרי שיגור והוציא מכלל שימוש כ-300 משגרי טילים. מתחילת המערכה חיל האוויר הטיל 4,000 חימושים ברחבי איראן.

על פי הודעת דובר צה"ל, מאות מטוסי קרב וכלי טיס תוקפים ביממה האחרונה במקביל מאות מטרות בשטח איראן ולבנון. כחלק מהמאמץ ההתקפי, חיל האוויר ממשיך כל העת בגלי תקיפה רציפים נגד מערכי הטילים הבליסטיים ומערכות ההגנה האיראניות של המשטר האיראני.

מתחילת מבצע ״שאגת הארי״ חיל האוויר הוציא מכלל שימוש כ-300 משגרי טילים. זוהי תוצאה של יותר מ-1,600 גיחות תקיפה ומאמץ צייד שיטתי מסביב לשעון של משגרים ומאגרי טילים על מנת לצמצם את הירי לעורף ישראל.

הכל מאת הבורא!!
שמחה
ב״ה צריך להודות צריך עכשיו רק לחסל אותם
דוד

