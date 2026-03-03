האיראנים תוקפים במרץ: אחרי מספר שעות של הפוגה, איראן שיגרה הערב (שלישי) לעבר ישראל שתי סבבי שיגורים. בכל סבב שוגרו מספר טילים בודדים. כוחות מד"א מטפלים בפצועה בבת ים מהסבב הקודם. במקביל דווח על שמיעת פיצוצים בשיראז ובנתנז, במקביל.

בסבב הראשון שוגרו 2 טילים, אחד יורט ואחד נפל בשטח פתוח. המשטרה אישרה כי שבריי יירוט פגעו בכמה זירות במחוז תל אביב. לא ידוע על נפגעים.

בסבב הראשון, צוותי מד"א יצאו לסרוק זירות בתל אביב, בראשון לציון ובבת ים שבהן דווח על פגיעת שברי יירוט - לפי שעה ללא דיווחים על נפגעים. במקביל, פיקוד העורף הודיע כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן בכל האזורים, אך יש להישאר בסמוך אליו.

כפי שדיווחנו, גורמי הביטחון בישראל קובעים שישנה ירידה משמעותית בכמות שיגורי הטילים מאיראן - בין היתר בגלל פגיעה קשה במשגרים וגם בגלל שחיילים איראנים החליטו לברוח מעמדות מחשש שיחוסלו.

על פי נתונים השיגורים, ביום הראשון למלחמה נורו כ-90 שיגורים, ביום השני כ-65, ביום השלישי כ-25 שיגורים, והיום נורו כ-23 שיגורים. גורם ביטחוני אמר כי "המגמה הזאת תלך ותתגבר, אנחנו והאמריקניים פוגעים ביכולת של איראן לבצע מתקפות נרחבות".

במקביל, צה״ל חושף כי חיל האוויר תקף עשרות אתרי שיגור והוציא מכלל שימוש כ-300 משגרי טילים. מתחילת המערכה חיל האוויר הטיל 4,000 חימושים ברחבי איראן.

על פי הודעת דובר צה"ל, מאות מטוסי קרב וכלי טיס תוקפים ביממה האחרונה במקביל מאות מטרות בשטח איראן ולבנון. כחלק מהמאמץ ההתקפי, חיל האוויר ממשיך כל העת בגלי תקיפה רציפים נגד מערכי הטילים הבליסטיים ומערכות ההגנה האיראניות של המשטר האיראני.

מתחילת מבצע ״שאגת הארי״ חיל האוויר הוציא מכלל שימוש כ-300 משגרי טילים. זוהי תוצאה של יותר מ-1,600 גיחות תקיפה ומאמץ צייד שיטתי מסביב לשעון של משגרים ומאגרי טילים על מנת לצמצם את הירי לעורף ישראל.