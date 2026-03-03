האסון בבית שמש: תשעה אזרחים נרצחו ביומה השני של מבצע שאגת הארי, כאשר אט אט זורמים פרטים נוספים מהרגעים של לפני האסון.

עמית סגל, דיווח לפני זמן קצר (שלישי, פורים) מגורם המעורה בפרטים, פרטים נוספים על רגע נפילת הטיל.

על פי הדיווח, במקלט שהוא בן חמישים שנים לפחות, שהו בעת האזעקה קרוב לשלושים אנשים.

מתוך כלל האנשים שהיו בתוך המקלט, נרצחו שני אנשים, אלו היו מי שעמדו מתחת לפגיעה הישירה.

בנוסף, הייתה אישה שנפצעה קשה - אחת שגם הייתה סמוך לפגיעה ישירה, אך רוב יושבי המקלט יצאו משם עם פציעות המוגדרות כקלות.

כל שאר הנרצחים, כך על פי הדיווח, לא היו בתוך המקלט - אלא מחוצה לו והם נרצחו כתוצאה מהפגיעה הישירה.