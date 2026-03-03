בעיצומה של מלחמת שאגת הארי, קראו אמש (שני, פורים) מגילה בביתה של סיון אלקבץ הי"ד, מדובר במסורת הנמשכת זו השנה השלישת.

ענת ושמעון אלקבץ, הוריה של סיון אלקבץ הי"ד, שנרצחה יחד עם בן זוגה נאור חסידים הי"ד, קיימו קריאת מגילה בשכונת דור צעיר בקיבוץ כפר עזה, בבית בו היא חייה.

הבית, שהפך לסמל של כאב ושל גבורה, נפתח מאז האסון לאלפי מבקרים מהארץ ומהעולם. ענת אלקבץ הייתה הראשונה לפתוח את הדלת, מתוך בחירה מודעת להפוך את הזיכרון הפרטי שלה לעדות לאומית.

"זהו הניצחון הכי גדול שלנו על הנאצים שמעבר לגדר, שבאו לרצוח אותנו רק בגלל שאנחנו יהודים", אומרת האם ענת. "הם רצו להחריב ולהשמיד. אנחנו בוחרים בחיים, באמונה ובהמשכיות".

בבית של סיון מוצגת עדות מצמררת לטבח שאירע באותה שבת, שמיני עצרת שמחת תורה. הסיפור והחפצים מספרים את סיפור השעות הקשות, אך גם את סיפור העמידה והזיכרון. המבקרים נחשפים לפרטים האישיים, לתמונות ולחפצים שנותרו, ומבינים מקרוב את גודל האובדן.

לדברי ההורים, בכל שנה נשמעת המגילה בצל מציאות אחרת. "בשנה הראשונה קראנו את המגילה תחת פיצוצים ואש מעבר לגדר. בשנה השנייה שמענו את גבורת לוחמינו ברצועה. והשנה בתוך 'שאגת הארי'. בכל שנה אנחנו באים לדור צעיר שוב, כדי לחזור ולומר לעולם לא עוד, ולבקש את המובן מאליו - לשמר את בתי העדות כאן לדורות הבאים".

השנה הצטרפו לקריאת המגילה גם מארגון "צו החיים", המלווה משפחות שכולות דרך מיזמי הנצחה חינוכיים כחלק מהמחויבות להמשיך את סיפורם של הקדושים, ולוודא שהזיכרון יהפוך לצו חיים לדורות הבאים.