כיכר השבת
"בוחרים בחיים"

צמרמורת: תיעוד מקריאת המגילה בבית בכפר עזה; "זהו הניצחון הכי גדול"

גם השנה קיימו את המסורת הנמשכת זה שלוש שנים - קריאת המגילה בבית של סיון שנרצחה - "זהו הניצחון הכי גדול שלנו - "הם רצו להחריב ולהשמיד. אנחנו בוחרים בחיים, באמונה ובהמשכיות" | תיעוד (חדשות בארץ)

התיעוד המרגש
התיעוד המרגש
התיעוד המרגש

בעיצומה של מלחמת שאגת הארי, קראו אמש (שני, פורים) מגילה בביתה של סיון אלקבץ הי"ד, מדובר במסורת הנמשכת זו השנה השלישת.

ענת ושמעון אלקבץ, הוריה של סיון אלקבץ הי"ד, שנרצחה יחד עם בן זוגה נאור חסידים הי"ד, קיימו קריאת מגילה בשכונת דור צעיר בקיבוץ כפר עזה, בבית בו היא חייה.

הבית, שהפך לסמל של כאב ושל גבורה, נפתח מאז האסון לאלפי מבקרים מהארץ ומהעולם. ענת אלקבץ הייתה הראשונה לפתוח את הדלת, מתוך בחירה מודעת להפוך את הזיכרון הפרטי שלה לעדות לאומית.

"זהו הניצחון הכי גדול שלנו על הנאצים שמעבר לגדר, שבאו לרצוח אותנו רק בגלל שאנחנו יהודים", אומרת האם ענת. "הם רצו להחריב ולהשמיד. אנחנו בוחרים בחיים, באמונה ובהמשכיות".

בבית של סיון מוצגת עדות מצמררת לטבח שאירע באותה שבת, שמיני עצרת שמחת תורה. הסיפור והחפצים מספרים את סיפור השעות הקשות, אך גם את סיפור העמידה והזיכרון. המבקרים נחשפים לפרטים האישיים, לתמונות ולחפצים שנותרו, ומבינים מקרוב את גודל האובדן.

לדברי ההורים, בכל שנה נשמעת המגילה בצל מציאות אחרת. "בשנה הראשונה קראנו את המגילה תחת פיצוצים ואש מעבר לגדר. בשנה השנייה שמענו את גבורת לוחמינו ברצועה. והשנה בתוך ''. בכל שנה אנחנו באים לדור צעיר שוב, כדי לחזור ולומר לעולם לא עוד, ולבקש את המובן מאליו - לשמר את בתי העדות כאן לדורות הבאים".

השנה הצטרפו לקריאת המגילה גם מארגון "צו החיים", המלווה משפחות שכולות דרך מיזמי הנצחה חינוכיים כחלק מהמחויבות להמשיך את סיפורם של הקדושים, ולוודא שהזיכרון יהפוך לצו חיים לדורות הבאים.

הרב משה שחור, קורא במגילה, אמיר זיני, אביו של ניראל הי״ד שנרצח עם בת זוגו ניב רביב הי״ד (צילום: דוברות)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר