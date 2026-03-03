במטח הכבד האחרון ביום הרביעי למבצע שאגת הארי, בו מיליוני אזרחים ישראלים מצאו עצמם באמצע יום הפורים במקלטים ובממ"דים, התקבלו דיווחים על נפילה בראש העין.

על פי הדיווחים והתיעודים שהופצו ברשת, הייתה נפילה בגג של מבנה בראש העין, אך העירייה הוציאה מיד הבהרה.

עיריית ראש העין מסרה: "בהמשך לפניות שהתקבלו במוקד העירוני, נעדכן כי לאחר בדיקה של מינהל ההנדסה בשטח לא נפל על גג בניין בעיר שבר יירוט או רסיס".

לדברי העירייה: "מדובר בפעולה יזומה של קבלן מבצע באתר בנייה. העשן שתועד במקום נגרם כתוצאה מעבודות בגג ואין כל אירוע ביטחוני".

עוד מסרה עירייה: "אנו מבקשים מהציבור שלא להפיץ מידע שאינו מבוסס. שמועות ופייק ניוז מייצרים בהלה מיותרת ופוגעים בחוסן העירוני. יש להיצמד אך ורק להודעות רשמיות של עיריית ראש העין ושל גורמי הביטחון".