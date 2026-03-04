כיכר השבת
מבצע "שאגת הארי"

היסטוריה בשמי איראן: מטוס F-35 ישראלי הפיל מטוס קרב איראני

מטוס קרב "אדיר" (F-35I) של חיל האוויר הישראלי הפיל בשמי טהרן מטוס קרב איראני מדגם YAK-130 | בצה"ל מציינים כי "זו הפלה הראשונה בעולם של מטוס קרב מאויש על ידי F-35" (צבא)

2תגובות
מטוס האדיר (צילום: דובר צה״ל)

היסטוריה אווירית בשמי טהרן: מטוס קרב "אדיר" (F-35I) של חיל האוויר הישראלי הפיל בשמי טהרן מטוס קרב איראני מדגם YAK-130, כך מסר הבוקר (רביעי) דובר צה"ל.

לפי ההודעה של צה"ל, "זו הפלה הראשונה בעולם של מטוס קרב מאויש על ידי F-35".

מפרטי האירוע עולה כי מטוס הקרב האיראני עלה לאוויר בזמן שבמרחב האווירי היו מטוסים ישראלים כחלק מתקיפת יעדים של המשטר.

למרות שלא היתה ודאות כי הטייס האיראני עלה לקרב אווירי מול הטייסים הישראלים, טייס ישראלי עם מטוס ה'אדיר', זיהה את המטוס האיראני והפיל אותו.

יצוין כי ההפלה הקודמת של חיל האוויר הישראלי הייתה לפני למעלה מ-40 שנה, ב-24 בנובמבר 1985, כאשר בקרב אווירי שנערך בשמי לבנון, מטוס מסוג F-15 "בז" של חיל האוויר הפיל שני מטוסי מיג-23 סוריים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (93%)

לא (7%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
תודה לאל, רק לא להיסחף אחר "כוחי ועוצם ידי". בפעמים רבות זה עלה לנו מידי ביוקר...
חייל במדים
1
ישתבח שמו לעד, אין עוד מלבדו! כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל. וזכה הטייס שגלגלו על ידו זכות גדולה כזו.
בני ברקי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר