היסטוריה בשמי איראן: מטוס F-35 ישראלי הפיל מטוס קרב איראני

היסטוריה אווירית בשמי טהרן: מטוס קרב "אדיר" (F-35I) של חיל האוויר הישראלי הפיל בשמי טהרן מטוס קרב איראני מדגם YAK-130, כך מסר הבוקר (רביעי) דובר צה"ל.

לפי ההודעה של צה"ל, "זו הפלה הראשונה בעולם של מטוס קרב מאויש על ידי F-35".

מפרטי האירוע עולה כי מטוס הקרב האיראני עלה לאוויר בזמן שבמרחב האווירי היו מטוסים ישראלים כחלק מתקיפת יעדים של המשטר.

למרות שלא היתה ודאות כי הטייס האיראני עלה לקרב אווירי מול הטייסים הישראלים, טייס ישראלי עם מטוס ה'אדיר', זיהה את המטוס האיראני והפיל אותו.

יצוין כי ההפלה הקודמת של חיל האוויר הישראלי הייתה לפני למעלה מ-40 שנה, ב-24 בנובמבר 1985, כאשר בקרב אווירי שנערך בשמי לבנון, מטוס מסוג F-15 "בז" של חיל האוויר הפיל שני מטוסי מיג-23 סוריים.