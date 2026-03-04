במהלך ההצהרה לתקשורת הבוקר (רביעי) של דובר צה"ל תת-אלוף אפי דפרין, הוא השיב לשאלת 'כיכר השבת', האם צפויה להימשך הירידה בכמות הירי מאיראן או שנראה עלייה בימים הקרובים?

דובר צה"ל: "ראשית אני אגיד שיש ירידה, אנחנו רואים ירידה לאורך הימים, אנחנו מתחילים את היממה החמישית למבצע, למערכה, אנחנו רואים ירידה בכמויות השיגורים מאיראן.

"יש לאיראן עדיין יכולות לפגוע בישראל ואנחנו נמשיך לצוד אותם ולהשמיד אותם.

"חיל האוויר ברגעים אלה נמצא יחד עם הצבא האמריקאי, עם חיל האוויר של הצבא האמריקאי, מעל שמי איראן, צד משגרים, משמיד אותם.

"ככל שיעבור הזמן נשמיד יותר יכולות ותפחת כמות הירי גם על מדינת ישראל. אני יכול לומר שעד עכשיו פגענו בעשרות רבות של משגרים ונמשיך לפגוע".