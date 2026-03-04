כיכר השבת
דובר צה"ל במענה לשאלת 'כיכר': האם הירידה בכמות הירי מאיראן תימשך? | צפו

במהלך ההצהרה לתקשורת של דובר צה"ל תת-אלוף אפי דפרין, הוא השיב לשאלת 'כיכר השבת', האם צפויה להימשך הירידה בכמות הירי מאיראן או שנראה עלייה בימים הקרובים? | צפו בתשובה (צבא)

דובר צה"ל משיב לשאלת 'כיכר' על הירידה בכמות הירי מאיראן
דובר צה"ל משיב לשאלת 'כיכר' על הירידה בכמות הירי מאיראן| צילום: צילום: דובר צה"ל
דובר צה"ל משיב לשאלת 'כיכר' על הירידה בכמות הירי מאיראן (צילום: דובר צה"ל)

במהלך ההצהרה לתקשורת הבוקר (רביעי) של דובר צה"ל תת-אלוף אפי דפרין, הוא השיב לשאלת 'כיכר השבת', האם צפויה להימשך הירידה בכמות הירי מ או שנראה עלייה בימים הקרובים?

דובר צה"ל: "ראשית אני אגיד שיש ירידה, אנחנו רואים ירידה לאורך הימים, אנחנו מתחילים את היממה החמישית למבצע, למערכה, אנחנו רואים ירידה בכמויות השיגורים מאיראן.

"יש לאיראן עדיין יכולות לפגוע בישראל ואנחנו נמשיך לצוד אותם ולהשמיד אותם.

"חיל האוויר ברגעים אלה נמצא יחד עם הצבא האמריקאי, עם חיל האוויר של הצבא האמריקאי, מעל שמי איראן, צד משגרים, משמיד אותם.

"ככל שיעבור הזמן נשמיד יותר יכולות ותפחת כמות הירי גם על מדינת ישראל. אני יכול לומר שעד עכשיו פגענו בעשרות רבות של משגרים ונמשיך לפגוע".

1
הם מומחים בלענות בצורה שלא באמת תקבל תשובה... אני מבין שהם רואים שיש ירידה (גם אני רואה), ושהם מחסלים תשתיות ומשגרים (דבר ידוע), ושהם מקווים שבהמשך נראה באמת שזה פוחת והולך (גם אני מקווה).
חסיד
כך צריכים להתנהג, גם האויב שומע. העמימות היא חלק אינטגרלי באסטרטגיה במלחמה.
אריאל

