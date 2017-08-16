פיצוץ בלון הגז בירושלים: טכנאי הגז שנחשד כי גרם למותם של בני הזוג טופאן ובנם הפעוט, שוחרר ממעצר. "הלוואי שהייתי יכול לקבל את הקריאה ולעשות משהו. בעצמי יכולתי להיפגע, נקראתי לדירה אחרת ופעלתי על פי הנהלים" אמר לאחר שחרורו, והוסיף: "המצפון שלי נקי, אני משתתף בצער המשפחות" (חדשוות, ארץ)
את מפנה זמן בלו"ז הצפוף שלך, לפעמים אף מפסידה יום עבודה. הכל בשביל כבוד הטכנאי שהגיע לתקן את מכונת הכביסה או להתקין את קו הטלפון החדש. הגיע הזמן לעשות לזה סוף. המידע שיעזור לכם להתמודד עם התופעה המרגיזה (צרכנות)
רבים בוחרים לצנן את הבית באמצעות מזגן, אך לעתים דווקא בשיא החום המזגן לא ממש מקרר, מה עושים? להזמין טכנאי? להחליף? לא חייבים. יש כמה פעולות שכל אחד יכול לעשות ולעתים לחסוך מאות או אלפי שקלים של ביקור טכנאי, חלפים ותיקון, או החלפת המזגן. כל הפרטים בכתבה