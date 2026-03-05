מקלב היום בוועדה

עימות קשה נרשם היום (חמישי) בועדת הכספים בכנסת, סביב אישור רשימת העמותות הזכאיות להטבות מס לפי סעיף 46 (סעיף 49 המורחב) וכל זאת באמצע מבצע שאגת הארי.

ח"כ ולדימיר בליאק מסיעת 'יש עתיד', ניסה לעצור את התמיכה בעמותות דתיות וחרדיות, בטענה כי מדובר בצעד "מנותק" לאור מצב המלחמה. בליאק אמר: "זה נראה לי עקום, לדחות לאחרי המלחמה". הדרמה החלה כאשר ח"כ בליאק הציג את הסתייגותו מהרשימה הכוללת עשרות עמודים של עמותות הממתינות לאישור. "התחלתי לעבור על הרשימה, יש פה מעל 100 עמותות", טען בליאק. "אני אומר לכם, תסתכלו, יש פה מעל 90% עמותות דת, אברכים, כוללים, בתי כנסת". בליאק הוסיף בנימה ביקורתית: "אני לא יודע אם זה הזמן עכשיו, באמת. לאור הנסיבות, זה נראה לי קצת עקום, לא נכון, מנותק. לכן יכול להיות שאת הרשימה הזאת אנחנו צריכים לדחות לפחות לאחרי המלחמה".

מקלב בשלב זה החל לתקוף את בליאק והוא יצא להגנת עולם התורה וארגוני החסד. מקלב תקף את הגישה המנסה לצייר את עמותות הדת כנטל, דווקא בימים בהם הציבור החרדי והדתי עומד בחזית הסיוע האזרחי.

"דווקא בתקופה הזאת שאתה רואה בשטח כמה עמותות הרווחה האלה עוזרות ואני לא מדבר רק על דת", הטיח מקלב בבליאק. "תראה מי נמצא בשטח כשיש צרה, איזה ארגונים, מי עוזר למשפחות, מי תומך, מי מביא אוכל לקשישים".

מקלב לא הסתפק בדברים כלליים וחשף את העובדה שבליאק פשוט לא קרא נכון את הנתונים. הוא הצביע על עמותות שסווגו כ"דת" למרות שהן עוסקות בחסד טהור ובטיפול בנוער בסיכון. "למה אתם קוראים לעמותת 'עזרת חיים' בבית שמש מוסד דת? זה ארגון שמקים מסגרות ליחידים בסיכון! למה זה דת?".

לאור כך נציגת רשות המסים נאלצה להודות בטעות בפני חברי הוועדה: "לפי מה שאני רואה, כנראה שזו טעות בסיווג של עמותה 28 כדת", אמרה, ובכך שמטה את הקרקע תחת הטיעון של בליאק על "90% עמותות דת".

גם יו"ר הוועדה בפועל, ח"כ חנוך מיליביצקי, הבהיר לבליאק את סדרי העדיפויות: "אין זמן רע להשקיע בתורת ישראל".

בסיום הדיון, למרות הניסיונות של נציג 'יש עתיד' לעכב את המהלך, הרשימה אושרה ברוב קולות, מה שיאפשר לעמותות החסד והתורה להמשיך בפעילותן החיונית בתקופת המלחמה.