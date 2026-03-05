כיכר השבת
"ראיתי איך מוציאים גופות"

בלתי נתפס: האב שאיבד שלושה מילדיו בבית שמש; "הייתה תקווה שיתרחש נס"

אביהם של שלושת הילדים שנרצחו במקלט בעיר בית שמש, באסון הכבד שהיה ביום ראשון, שיתף היום קצת מהתחושות שלו וסיפר על ילדיו ועל הבת הקטנה שניצלה בנס (חדשות מלחמה)

האחים ביטון הי"ד (צילום: באדיבות המשפחה)

האסון הנורא ב ביום השני ל. יצחק ביטון, אביהם של שלושת הילדים שנרצחו, סיפר היום (חמישי) על התחושות שלו.

באסון הנורא נרצחו תשעה יהודים, ששלושה מהם היו בני משפחה אחת: האחים יעקב (17), אביגיל (15) ושרה (13) מבית שמש.

בריאיון היום לכאן חדשות סיפר האב שכזכור ניצל מהפגיעה לאחר שנשאר בבית עם רעייתו וביתם הקטנה: "הטיל פגע בהם כאשר היו במקלט של בית הכנסת".

"אחרי כמה דקות", סיפר האב שאי אפשר לתאר מה עובר עליו: "שמענו פיצוץ אדיר, היה הדף חזק שכמעט מוטט את הבית. הבטתי מהחלון וראיתי עשן שחור באזור בית הכנסת".

"מאוד חששתי", הוסיף האב הכאוב: "לא רציתי לגשת, אבל כשראיתי המולה מאוד גדולה הבנתי שמשהו מתרחש שם. בית הכנסת נחרב לחלוטין והמקלט התמוטט מהפגיעה. ראיתי שמוציאים משם גופות של אנשים. הייתה תקווה שייתרחש נס, אבל לאור הנתונים לא ראיתי כיוון".

על הילדים שלו שנטבחו באכזריות בלתי נתפסת אמר האב: "הילדים עשו מעשים טובים, מגיל מאוד צעיר. בעשייה עצמית ובעשייה מול הכלל. הם עזרו להמון ילדים אחרים. היו עושים מסיבות פורים וחנוכה. הם היו משקיעים בלימודים, אבל תמיד הסתכלו על הזולת".

על ביתו הקטנה רחל שניצלה מהפגיעה אמר האב: "היא מאוד בוגרת ומודעת למה שקרה. יש לה קושי לקבל את זה, אבל היא מבינה".

כאב לב ממש.. ה יעזור לכם ויתן לכם כח להתאושש. רואים שהילדים צדיקים וטהורים הלכו כפרה על הדור
שולמית
1
השם ינקום דמם
יוסף חיים נעים

