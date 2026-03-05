משרד ההגנה של ספרד הודיע היום (חמישי) על שיגור הפריגטה המתקדמת "כריסטופל קולון" למזרח הים התיכון, במטרה להשתתף במאמצי ההגנה על קפריסין.

הצעד הצבאי מגיע בתזמון רגיש, יומיים לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז על הפסקת כל קשרי המסחר עם המדינה. טראמפ זעם על החלטת הממשלה הסוציאליסטית במדריד לאסור על מטוסים אמריקניים להשתמש בבסיסים שעל אדמתה לצורך תקיפות באיראן, ואמר כי "ספרד הייתה איומה. אמרתי לשר האוצר להפסיק כל התנהלות מול ספרד. אנחנו הולכים להפסיק את כל הסחר איתם".

ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ז, דחה את האיומים הכלכליים והבהיר בנאום טלוויזיוני כי ארצו לא תחזור על טעויות העבר ולא תגרר לעימות צבאי בניגוד לעמדתה. לדבריו, "העמדה של ממשלת ספרד יכולה להסתכם בכמה מילים: לא למלחמה". למרות המתיחות מול וושינגטון, ספרד בחרה להפגין נוכחות צבאית במסגרת אירופית, והפריגטה שלה צפויה להגיע לאזור כרתים ב-10 במרץ כדי לחבור לכוח המשימה של נושאת המטוסים הצרפתית "שארל דה גול", שכולל גם ספינות ומטוסי קרב מיוון.

במקביל להתבצרות הספרדית בעמדתה, צרפת ביצעה תפנית משמעותית ביחסיה המבצעיים עם ארה"ב. צמרת הפיקוד הצבאי בפריז אישרה באופן זמני לחיל האוויר האמריקני לעשות שימוש בבסיסים צרפתיים ברחבי המזרח התיכון. האישור ניתן על רקע הסלמה ישירה מול הכוחות הצרפתיים באזור, לאחר ששר החוץ ז'אן-נואל בארו אישר כי האנגר בבסיס צרפתי באיחוד האמירויות נפגע השבוע מכטב"ם.

בראיון לרשת החדשות הצרפתית בי.אף.אם ציין שר החוץ כי צרפת מגנה על נכסיה ובסיסיה באופן פעיל. "הראפאלים האלה וטייסיהם מגויסים כדי להבטיח את אבטחת המתקנים שלנו", אמר בארו בהתייחסו למטוסי הקרב שביצעו גיחות מעל שמי המפרץ כדי לנטרל איומים איראניים. למרות שיתוף הפעולה הלוגיסטי עם ארה"ב, הנשיא מקרון ממשיך למתוח ביקורת על המדיניות האמריקנית-ישראלית, וטוען כי התקיפות הישירות נגד איראן מבוצעות מחוץ למסגרת החוק הבינלאומי.

ההערכה היא כי מדינות אירופה, כולל צרפת ובריטניה לא יוכלו להישאר לאורך זמן בעמדת "הגנה", כאשר אף ראש הממשלה הבריטי הבהיר כי השמדת הטילים במקור - על אדמת איראן הינה פעולה הגנתית, אם כי הבהיר שבריטניה לא תעשה זאת בעצמה.

בשלב זה למעשה, יש להמתין לטעות איראנית שתפנה את האש שלה לנכסים אירופאים. במידה ואלה יותקפו - צרפתיים, ספרדים, גרמניים או בריטים, ייאלצו המדינות הפציפיסטיות להפנות את האש לכיוון טהרן, מה שיסייע לכוחות הישראלים והאמריקנים הפועלים מעל אדמת איראן.