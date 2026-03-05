שיגורי הטילים מאיראן לעבר יעדים במזרח התיכון צנחו ב-86% בתוך ארבעה ימים בלבד, כך עולה מנתונים שפרסם פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית.

הירידה החדה מיוחסת למערכה אווירית משולבת של ארצות הברית וישראל, אשר הופכת את רשת הבונקרים התת-קרקעיים של איראן למלכודת עבור הנשק שאמור היה להיות מוגן בהם.

"אנחנו צדים את משגרי הטילים הבליסטיים האחרונים שנותרו לאיראן כדי לחסל את מה שהייתי מגדיר כשארית היכולת הבליסטית שלהם", הצהיר אדמירל בראד קופר, המפקד הבכיר של ארצות הברית במזרח התיכון, במהלך תדרוך וידאו שנערך ביום שלישי. קופר הוסיף כי "אנחנו רואים שיכולתה של איראן לפגוע בנו ובשותפינו נמצאת בירידה".

האסטרטגיה האיראנית, שנבנתה במשך עשורים והתבססה על הטמנת מאגרי הטילים בעומק האדמה, נחשפת כעת כנקודת תורפה מרכזית. אנליסטים מציינים כי לאחר נטרול מערכות ההגנה האווירית של טהרן, מטוסים וכלי טיס בלתי מאוישים מקיימים נוכחות קבועה מעל פתחי המתקנים הידועים. מצב זה מאלץ את הכוחות האיראניים לנסות ולהגיח החוצה כדי לבצע שיגור, אך הם מושמדים מיד עם חשיפתם.

סם לייר, עמית מחקר במרכז ג'יימס מרטין ללימודי אי-הפצה בקליפורניה, הסביר את הכשל בתפיסה המבצעית. לדבריו, "מה שהיה פעם נייד וקשה לאיתור כבר אינו נייד, וקל יותר לפגיעה". לייר הוסיף כי המעבר לבסיסים קבועים ותת-קרקעיים קיבע את המטרות והקל על המודיעין המערבי את מלאכת האיתור וההשמדה.

תיעוד חזותי מחזק את הערכות המודיעין. צילומי לוויין של חברת "Planet" מהימים האחרונים חשפו נזקים כבדים במוקדים אסטרטגיים. באזור שיראז שבדרום המדינה נצפו משגרים ניידים שהושמדו בקניון סמוך לבסיס תת-קרקעי, כאשר עשן אדמדם המעיד על דליפת דלק טילים נראה מיתמר מהריסותיהם.

במתקנים אחרים, דוגמת אלו הממוקמים ליד איספהאן וכרמאנשאה, זוהו מכתשים גדולים בכבישי הגישה וסימני הפצצה מאסיבית בפתחי המנהרות. הריסות שנוצרו כתוצאה משימוש בפצצות חודרות בונקרים חסמו את הכניסות בחלק מהאתרים, מה שמוביל להערכה כי חלק גדול מהנשק האיראני נותר כעת כלוא מתחת לפני הקרקע ללא יכולת שימוש.

המאמץ המלחמתי מחולק באופן גיאוגרפי בין בעלות הברית, כאשר מטוסי חיל האוויר הישראלי מתמקדים בתקיפת מתקנים בצפון איראן, בעוד הכוחות האמריקניים פועלים נגד בסיסים בדרום המדינה. עד כה זוהו פגיעות משמעותיות בתשתיות תת-קרקעיים בשורה של ערים, בהן תבריז, חורגו וג'אם, מה שמערער את תפיסת ההגנה של משמרות המהפכה.