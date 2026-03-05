ממשל טראמפ פועל לגיוס המיעוט הכורדי לטובת התקוממות מזוינת בתוך איראן ומבטיח סיוע אווירי נרחב לכיבוש שטחים במערב המדינה. בשיחות עם מנהיגים אזוריים הובהר כי עליהם לסייע לוגיסטית לכוחות האופוזיציה, בעוד איראן מגיבה בתקיפות נגד בסיסים כורדיים בעיראק.

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הציב דרישה חד-משמעית בפני הנהגת הכורדים בעיראק ובאיראן לתמוך במאמץ המלחמתי האמריקאי נגד המשטר בטהרן. בשיחות טלפון שקיים השבוע עם מנהיגים כורדים, הבהיר הנשיא כי עליהם להחליט על זהות בני בריתם במערכה הנוכחית. "טראמפ היה ברור בשיחתו", מסר בכיר כורדי שפרטיו נחשפו בדיווח, "הוא אמר לנו שהכורדים חייבים לבחור צד בקרב הזה – או עם אמריקה וישראל או עם איראן".

במסגרת המאמץ לעורר התקוממות פנימית באיראן, הציע הממשל בוושינגטון "חיפוי אווירי נרחב" ותמיכה צבאית לקבוצות כורדיות איראניות, במטרה לאפשר להן להשתלט על חבלי ארץ במערב איראן. גורמים המעורבים בנושא ציינו כי ארצות הברית פנתה לכורדים בעיראק בדרישה לאפשר מעבר חופשי לכוחות אופוזיציה חמושים. "הבקשה האמריקאית מהכורדים העיראקים היא לפתוח את הדרך ולא להפריע לקבוצות כורדיות איראניות המתגייסות בעיראק, תוך מתן תמיכה לוגיסטית", הסביר גורם בכיר באיחוד הפטריוטי של כורדיסטן.

לצד ההבטחות לסיוע, בקרב ההנהגה הכורדית קיימת התלבטות עמוקה מחשש לנקמה איראנית. בכירים באזור הביעו חשש כי שיתוף פעולה גלוי יהפוך את הקהילה הכורדית למטרה מרכזית עבור משמרות המהפכה. מומחים בתחום הביטחון הזהירו כי עצם הפרסום על תמיכה אמריקאית מעמיד את האוכלוסייה בסכנה. לדבריהם, "רק הרמיזה לכך שהמפלגות הכורדיות האיראניות קיבלו תמיכה אמריקאית וחושבות להיות חיילי הרגלים באיראן, מפנה את תשומת הלב של משמרות המהפכה למערב כורדיסטן והופכת אותם למטרה מסיבית של המשטר".

בתוך כך, הבית הלבן פרסם הבהרה לפיה הנשיא שוחח עם המנהיגים הכורדים על ביטחון הבסיס האמריקאי בצפון עיראק, אך הכחיש כי אושרה תוכנית רשמית לחימוש הכורדים לצורך פלישה קרקעית. עם זאת, בשטח כבר מדווח על תנועת כוחות ועל תקיפות איראניות נגד יעדים כורדיים בתוך שטח עיראק. מנהיגים כורדים עיראקים הדגישו כי ההצלחה אינה תלויה רק בכוח צבאי, אלא במידת התמיכה העממית. "זה לא קשור למי יש מיליציות חמושות פעילות יותר המוכנות לנוע לתוך איראן, אלא למי יש יותר תמיכה מבפנים", ציין בכיר במפלגה הדמוקרטית הכורדית.