תחת מטחי אזעקות וירידות חוזרות ונשנות למרחבים המוגנים, שלוחי הרבי מליובאוויטש בתל אביב הגבירו השנה עוד יותר את פעילות הפורים. מאות קריאות מגילה ואירועי חג הועתקו אל תוך המקלטים הציבוריים ברחבי העיר וסחפו את התושבים.

במבצע בזק שיזם השליח הראשי, הרב יוסף גערליצקי הועתקו אירועי הפורים המתוכננים מה"אוהלים" החגיגיים המוקמים כל שנה במרכזי השכונות אל המקלטים הציבוריים וקומות החניונים התת קרקעיים, כדי להבטיח שאף אחד מתושבי העיר לא יחמיץ את שמחת ומצוות הפורים.

שלוחי הרבי יחד עם תלמידי ישיבת חב"ד הגיעו אל כל המקלטים הגדולים בעיר, קיימו מאות סבבים של קריאות מגילה יחד עם שמחה ואמירת "לחיים" וארגנו פעילות חווייתית לילדים. אווירת המתח והחרדה שהייתה במקלטים התחלפה בשמחת "עד דלא ידע" פורימית ובביטחון ואמונה של נשמות יהודיות.

השלוחים בשכונות השונות הזמינו הורים וילדים מחופשים אל המקלטים הציבוריים והעניקו להם הפוגה חברתית מהמתח ושהות הממושכת בבתים, יחד עם תוכן רוחני וקיום מצוות החג עם החברים.

במרכז חב"ד תל אביב, שריכזו את הפעילות העצומה, אומרים כי המספרים מדהימים אפילו אותם. "מדובר ברבבות מתושבי ששמעו קריאת מגילה, וקיימו את כל מצוות החג. מעולם לא הגענו למספרים כאלו. השמחה שבה התקבלה פעילות השלוחים בקרב כל המגזרים תוך כדי המלחמה הייתה מיוחדת במינה והרווחנו עוד עדות לעוצמת הקדושה של עם ישראל, ללא ספק לב ישראל ער!"

גם תגובות התושבים היו יותר מתמיד "היחידים שלא מאבדים עשתונות הם החבדניקי"ם," שיתף תושב נרגש "גם ברגעים כאלו, הם לוקחים יוזמה ומביאים איתם רוגע פנימי ושמחה אמיתית. זה היה משמעותי ומחזק בצורה בלתי רגילה, והילדים שלנו יזכרו את הפורים הזה כפורים שמח ומיוחד בזכות היוזמה של חב"ד".