מסתורי: איך בוצע חיסול הבכיר האיראני שניסה להתנקש בטראמפ?

בכיר משמרות המהפכה שתכנן להתנקש בטראמפ חוסל על ידי ישראל - לבקשת ארצות הברית | "הוא נורה למוות", התבטא שר ההגנה האמריקני, והפרשן הפוליטי הצביע על המסתוריות בניסוח שבו בחר. האם הוא נורה פנים אל פנים ולא מהאוויר? (במלחמה)

רגע פגיעת הקליע באוזנו של טאמפ (צילום מסך)

שעות ספורות אחרי הדיווח הדרמטי על חיסול רחמאן מקדם, הבכיר במשמרות המהפכה שתכנן להתנקש בחייו של , עולות שאלות על האופן שבו הבכיר האיראני חוסל.

הפרשן הפוליטי של חדשות 12 עמית סגל אמר כי החיסול נעשה לבקשת ארצות הברית. טראמפ, כאמור, היה זה שבאופן אישי היה יעד של המחוסל.

סגל הוסיף והתייחס לאמירה של שר ההגנה האמריקני פיט הגסת' לאחר החיסול: "הוא אומר 'הם ניסו לירות בו והוא נורה למוות'. נורה למוות - זה לא בדיוק הדרך שבה מחסלים בדרך כלל". האם החיסול בוצע פנים אל פנים ולא מהאוויר?

מוקדם יותר דווח כי חיסולו של רחמאן מקדם בוצע בידי חיל האוויר הישראלי - ולא האמריקני. טראמפ עודכן על ידי ישראל כי מבקש נפשו חוסל.

בעבר משרד המשפטים האמריקני וה-FBI חשפו ראיות חד משמעיות המצביעות על כך שמשמרות המהפכה של עמדו מאחורי סדרת ניסיונות התנקשות מתוכננים בנשיא דונלד טראמפ.

הגסת' כאמור נשא היום נאום שבו התייחס למהלכי המלחמה. הוא ציין כי "התקיפות הן בעוצמה פי שבעה מהמבצעים הקודמים של ישראל נגד איראן במהלך 'מלחמת 12 הימים'".

הערכתו של שר ההגנה היא שבתוך כשבוע תושג עליונות אווירית מוחלטת: "ארה"ב וישראל תשיגנה עליונות אווירית מוחלט על שמי איראן תוך כשבוע. המפציצים יעברו מעל ראשיהם - ובאיראן לא יוכלו לעשות דבר".

"צוללת אמריקנית הטביעה ספינה איראנית באמצעות טיל טורפדו - בפעם הראשונה מאז מלחמת העולם השנייה". הפעולה מסמנת שינוי משמעותי בדפוסי הלוחמה האמריקנית, כאשר לאחרונה דווח על הטבעת צוללת רוסית באמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

שר המלחמה האמריקני דחה את הטענות שלפיהן התקיפה באיראן עלולה להפוך ל"מלחמה אינסופית". הוא הציג מה שכינה "משימה ברורה בת שלושה שלבים" נגד איראן: השמדת איום הטילים, פגיעה בצי האיראני ומניעת נשק גרעיני. "ארצות הברית נלחמת כדי לנצח ואינה מבזבזת זמן או חיי אדם", הדגיש הגסת'.

הגסת' טען כי משטרו של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, בנה מערכים של טילים בליסטיים וכטב"מים בניסיון ליצור "מגן קונבנציונלי לשאיפות הסחיטה הגרעינית שלהם". הוא פנה לכוחות הביטחון האיראניים ואמר כי עליהם לבחור בתבונה את דרכם, והוסיף כי הנשיא טראמפ היה ברור באשר לגורלם בכל אחד מהתרחישים.

