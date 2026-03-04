יחידת עילית ( צילום: אתר חיל האויר צה"ל )

באגרת ששלח הערב (רביעי) למשרתי ומשרתות חיל האוויר, חשף מפקד חיל האוויר האלוף תומר בר כי ישנן פעילויות "שמציתות את הדימיון" שנעשות בימים אלה בידי "לוחמי היחידות המיוחדות של החיל". יתכן כי רמז בכך לפעילות קרקעית של לוחמי יחידת העילית שלדג על אדמת איראן.

"בשבת בבוקר", הוא פתח את מכתבו, "המריאות מעל 200 ממטוסי החיל למטס תקיפה היסטרי, אל ליבה של איראן. מטס בראשית לא היה רק מהלך צבאי, היה זה רגע מכונן בתולדות ביטחון ישראל. כנף אל כנף חצו מטוסי חיל האוויר הישראלי מרחבים אדירים, לצד שותפנו האמריקנים, כדי להסיר איום קיומי מעל מדינת ישראל". בהמשך כתב: "כבר במכת הפתיחה סיכלנו את בכירי הצמרת המדינית והביטחונית של משטר האייתולות, ובראשם מנהיג איראן, המרצח עלי חמינאי. בסיוע מודיעין מדויק ויכולות מבצעיות מהמתקדמות בעולם - טסנו בשמי טהרן, תקפנו בעוצמה את מוסדות משטר הטרור האיראני ואת מפקדות הפיקוד והשליטה שלו". הוא הוסיף: "אנו ממשיכים לפגוע במערכי האש, בתשתיות וביכולות האסטרטגיות של האויב, במטרה לצמצם את מטחי הטילים והכטב"מים, לשבש את שיגוריהם אל עורף מדינת ישראל ולהגן על אזרחינו".

מהתיעוד החריג שפרסם המוסד בתחילת מבצע עם כלביא

זה השלב במכתב שבו כתב כי "לוחמי היחידות המיוחדות של חיל האוויר מבצעים בימים אלה משימות יוצאות דופן אשר יכולות להצית את הדימיון". הוא הוסיף: "הלחץ העצים נושא פרי, אנו מזהים ירידה בהיקף האש, פגיעה מצטברת ביכולותיו של האויב ושחיקה הולכת וגוברת בכוחו. בה בעת, העליונות האווירית שלנו מתבססת ומתרחבת".

כבר מתחילת המלחמה הודיעו ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ, לצד בכירים נוספים במערכת הביטחון, כי אחד מיעדי המלחמה הנוכחית היא מיגור המשטר בטהרן ויצירת "תנאים" שיאפשר לעם האיראני "ליטול את גורלו בידיו". לפי כל ההערכות, החלפת המשטר צריכה להתבצע בידי לוחמים על הקרקע, בתוך שטח איראן.

אתמול דיווחה רשת 'אל ערביה' הסעודית כי אנשי מוסד וכוחות מיוחדים נוספים ביצעו פעולות ישראליות על אדמת איראן. בישראל לא התייחסו לדיווח. בתחילת מבצע "עם כלביא" באיראן, לפני חודשים ספורים, פרסם המוסד באופן חריג תיעוד של אנשיו בתוך איראן.