תיעוד ראשון מהאוויר: מטוסי קרב של חיל האוויר בדרכם לתקיפה באיראן

דובר צה"ל מפרסם הערב תיעוד יוצא דופן וראשון מהאוויר, שבו נראים מטוסי חיל האוויר בדרכם לתקוף באיראן (צבא וביטחון)

2תגובות
| צילום: צילום: דובר צה"ל
(צילום: דובר צה"ל)

תיעודים חדשים, ראשונים מסוגם במלחמה הנוכחית, שבהם נראים מטוסי חיל האוויר בדרכם לתקיפה באיראן - פורסמו הערב (רביעי) על ידי דובר צה"ל. התיעוד הוא תיעוד ברור שצולם באוויר, וכולל 6 תמונות וקטע וידאו קצר שבהם נראים מטוסי הקרב.

מטוסי חיל האוויר הם שמובילים את המלחמה הנוכחית באיראן, בשיתוף פעולה מלא עם טייסי מטוסי הקרב של ארצות הברית. רק הבוקר הצליח טייס ישראלי צעיר להפיל מטוס אימון איראני מאויש - על אדמת איראן.

(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)

מאז תחילת המלחמה, כך מסר צה"ל הערב, חיל האוויר תקף עם יותר מ-5,000 חימושים. במבצע השתתפו מאות מטוסים וטייסים, ובמהלכו אף בוצעה המתקפה הנרחבת ביותר שחיל האוויר עשה אי פעם.

(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)

0 תגובות

2
לכו להפציץ להם תצורה
הידה
1
נעשה למוג’תבא ח’אמנאי קבלת פנים מהסרטים מבטיחים פיצוץ שלא תשכח
רובין

