תיעודים חדשים, ראשונים מסוגם במלחמה הנוכחית, שבהם נראים מטוסי חיל האוויר בדרכם לתקיפה באיראן - פורסמו הערב (רביעי) על ידי דובר צה"ל. התיעוד הוא תיעוד ברור שצולם באוויר, וכולל 6 תמונות וקטע וידאו קצר שבהם נראים מטוסי הקרב.
מטוסי חיל האוויר הם שמובילים את המלחמה הנוכחית באיראן, בשיתוף פעולה מלא עם טייסי מטוסי הקרב של ארצות הברית. רק הבוקר הצליח טייס ישראלי צעיר להפיל מטוס אימון איראני מאויש - על אדמת איראן.
מאז תחילת המלחמה, כך מסר צה"ל הערב, חיל האוויר תקף עם יותר מ-5,000 חימושים. במבצע השתתפו מאות מטוסים וטייסים, ובמהלכו אף בוצעה המתקפה הנרחבת ביותר שחיל האוויר עשה אי פעם.
