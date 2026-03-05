כיכר השבת
"בעזרת ה' נחזיר את כולם"

לאחר חמישה ימי סגר אווירי מוחלט: טיסות חילוץ ראשונות נחתו בנתב"ג

טיסת אל על מאתונה וטיסת ישראייר מרומא היו הראשונות לנחות בנתב"ג, לאחר חמישה ימים שהשמיים היו סגורים עם פתיחת המלחמה עם איראן |שרת התחבורה: "בעזרת ה' נחזיר את כל הישראלים הביתה בשלום" (תחבורה)

הקברניט רועי מאיר
הקברניט רועי מאיר| צילום: צילום: דוברות אל על
הקברניט רועי מאיר (צילום: דוברות אל על)

חמישה ימים לאחר שהשמיים נסגרו בשל פתיחת המלחמה עם איראן, הבוקר (חמישי) טיסות החילוץ הראשונות נחתו בנתב"ג.

מדובר בטיסת אל על מאתונה וטיסת ישראייר מרומא. שרת התחבורה, מירי רגב, הגיעה לנתב"ג וקיבלה את פני הנוחתים: "אנחנו מאחלים לכם נחיתה בטוחה, בעזרת השם נחזיר את כל הישראלים הביתה בשלום".

הקברניט רועי מאיר אמר לנוסעים רגע לפני ההמראה לישראל: "ברוכים הבאים לטיסת אל על לתל אביב. זו טיסת החילוץ הראשונה שתנחת בבן גוריון, עבור כולנו זה רגע מרגש ומשמעותי, לאחר יותר מחמישה ימים שבהם שמי המדינה סגורים לטיסות מסחריות, אנחנו נרגשים לארח אתכם בטיסה הפותחת את מבצע החילוץ לארץ".

הטיסה מאתונה לישראל הגיעה ארצה לאחר היערכות מבצעית רחבה שביצעה אל על בימים האחרונים, והיא הראשונה בשורת טיסות חילוץ נוספות המתוכננות ליממה הקרובה.

מאל על נמסר: "אל על תמשיך לפעול להשבת לקוחותיה באופן מדורג, בטוח ומסודר, ואנו פועלים לשיבוץ כלל נוסעי אל על שטיסתם בוטלה על טיסות חילוץ, ללא עלות נוספת".

