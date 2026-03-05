כיכר השבת
מחיר החוק

"בלי מסלול עוקף": העירייה תבעה הורים שהציבו מיגונית לפני המלחמה - וניצחה

כתב אישום הוגש נגד הורים משכונת הדר יוסף בתל אביב שהציבו מיגונית בחצרם להגנה מפני הטילים הבליסטיים מאיראן. למרות עשרות ההרוגים במלחמה והיעדר מקלטים ציבוריים, קבעה השופטת כי הצבת המבנה ללא היתר בנייה מהווה עבירה פלילית חמורה (בארץ, חוק ומשפט)

כתב אישום על הצבת מיגונית (צילום: AI)

בשיאה של מציאות מתוחה מאוד ביטחונית, שבה שנתם של הורים נודדת מחשש לחיי ילדיהם, החליטה העירייה להגיש כתב אישום נגד בני זוג שבסך הכל ביקשו להקים לעצמם מרחב מוגן של 6 מ"ר.

זהו סיפור על היתר בנייה שחשוב לעיתים יותר מהשיקולים הבסיסיים של הגנה על החיים.

השופטת הודתה: "הקושי בלתי נתפס"

עורכי הדין של בני הזוג, ניסו להעלות בבית המשפט טענה של "הגנה מן הצדק".

לטענתם, העירייה כשלה במתן פתרונות מיגון בשכונה הוותיקה, והם נאלצו לפעול בעצמם כדי להגן על שני ילדיהם הקטינים. "הקושי שמתארים הנאשמים הוא בלתי נתפס", כתבה השופטת בהחלטה המעוררת מחלוקת, אך הוסיפה כי אין במצוקה האנושית כדי לעקוף את חוקי התכנון והבנייה.

עמדת הוועדה המקומית הייתה קשיחה: גם במלחמה, מיגונית היא מבנה, ומבנה דורש אישור.

העירייה התעקשה כי הצבת המיגונית ללא היתר היא עבירה פלילית, ללא קשר לעובדה שהיא עשויה להציל את חייהם של דיירי הבית והשכנים מהסביבה בעת מתקפה בליסטית.

המסלול העוקף שנחסם

למרות הטיעונים על מציאות ביטחונית חריגה, בית המשפט דחה את הבקשה לביטול כתב האישום. השופטת קבעה כי קבלת הטענה תייצר "מסלול עוקף" למוסדות התכנון ותפגע במדיניות המשפטית. כך, בעוד האיום מאיראן הופך מוחשי מרגע לרגע, נותרו בני הזוג עם כתב אישום תלוי ועומד, ועם אותה מיגונית קטנה שהפכה לסלע מחלוקת משפטי בלב שכונת המגורים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
שתיתבייש לה השופטת הזאת בושה,וכלימה.ממש בושה.
אלמונית

