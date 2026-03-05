בשיאה של מציאות מתוחה מאוד ביטחונית, שבה שנתם של הורים נודדת מחשש לחיי ילדיהם, החליטה העירייה להגיש כתב אישום נגד בני זוג שבסך הכל ביקשו להקים לעצמם מרחב מוגן של 6 מ"ר.

זהו סיפור על היתר בנייה שחשוב לעיתים יותר מהשיקולים הבסיסיים של הגנה על החיים.

השופטת הודתה: "הקושי בלתי נתפס"

עורכי הדין של בני הזוג, ניסו להעלות בבית המשפט טענה של "הגנה מן הצדק".

לטענתם, העירייה כשלה במתן פתרונות מיגון בשכונה הוותיקה, והם נאלצו לפעול בעצמם כדי להגן על שני ילדיהם הקטינים. "הקושי שמתארים הנאשמים הוא בלתי נתפס", כתבה השופטת בהחלטה המעוררת מחלוקת, אך הוסיפה כי אין במצוקה האנושית כדי לעקוף את חוקי התכנון והבנייה.

עמדת הוועדה המקומית הייתה קשיחה: גם במלחמה, מיגונית היא מבנה, ומבנה דורש אישור.

העירייה התעקשה כי הצבת המיגונית ללא היתר היא עבירה פלילית, ללא קשר לעובדה שהיא עשויה להציל את חייהם של דיירי הבית והשכנים מהסביבה בעת מתקפה בליסטית.

המסלול העוקף שנחסם

למרות הטיעונים על מציאות ביטחונית חריגה, בית המשפט דחה את הבקשה לביטול כתב האישום. השופטת קבעה כי קבלת הטענה תייצר "מסלול עוקף" למוסדות התכנון ותפגע במדיניות המשפטית. כך, בעוד האיום מאיראן הופך מוחשי מרגע לרגע, נותרו בני הזוג עם כתב אישום תלוי ועומד, ועם אותה מיגונית קטנה שהפכה לסלע מחלוקת משפטי בלב שכונת המגורים.