היתר בנייה (רישיון בנייה) הוא אישור רשמי מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה המאפשר ביצוע עבודות בנייה, הריסה, תוספת בנייה או שימוש חורג במקרקעין. ההיתר מבטיח שהבנייה חוקית, בטוחה ותואמת את תוכניות המתאר (תב"ע). בנייה ללא היתר מהווה עבירה פלילית החושפת את הבונה לקנסות כבדים ולצווי הריסה. הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה פועלות תחת משרד הפנים ואחראיות על מתן ההיתרים ועל פיקוח על הבנייה החוקית.

בשנים האחרונות חלו שינויים משמעותיים בתחום היתרי הבנייה, כאשר משרד הפנים פועל לקיצור הביורוקרטיה ולהקלה על הציבור. שר הפנים חתם על הקלות המאפשרות תוספות בנייה למבנים בני שמונה שנים ומעלה, במטרה לאפשר היערכות מיטבית של מוסדות התכנון בקידום תוכניות תקנוניות. בנוסף, גלעד ארדן אישר לפני עזיבתו את התפקיד כי סוכה שלא נבנית על גבי קרקע או מעל שלושה מטרים לא תצטרך היתרי בניה, מתוך תחושת שליחות לעזור במצווה.

הרשות לאכיפה פועלת באופן פעיל נגד בנייה בלי היתר ומזהירה את הציבור מפני הקמת מבנים ללא אישור. לקראת חג סוכות, הרשות הבהירה כי הצבת מבנה ארעי בגובה מצריכה היתר בנייה ואישור קונסטרוקטור, כמו כל מבנה ארעי כתוספת בנייה או כמבנה בפני עצמו. כל מקרה לא חוקי עלול לגרור קנסות כבדים על הבונים, והרשות מדגישה כי אכיפה זו נועדה להבטיח את בטיחות הציבור ואת החוקיות של הבנייה.

מקרים משפטיים מהשטח מדגימים את המורכבות והרגישות בתחום היתרי הבנייה. בית המשפט חייב וועדה מקומית לפצות בני זוג חרדים ב-100,000 שקל לאחר שקבע כי הם הופלו לרעה בקבלת היתר בנייה בשל השתייכותם המגזרית. בני הזוג ביקשו היתר לבניית חדרי אירוח אך נדחו על ידי הוועדה, ובית המשפט קיבל את טענתם שהדחייה נבעה מאפליה. מקרה זה מדגיש את חשיבות השוויון והאובייקטיביות בטיפול בבקשות להיתרי בנייה.

סוגיית ההתערבות הפוליטית בהליכי מתן היתרי בנייה עולה מדי פעם לכותרות. מבקר המדינה פרסם דוח בו פירט מקרה שבו התערב חבר מועצת עיריית ירושלים ישראל קלרמן בסוגיית היתר בנייה. המבקר כתב כי "אין זה ראוי" וקרא להגביל השתתפות חברי מועצה בדיון מקצועי. במקרה אחר, חבר מועצה חיים כהן דרש דיון חוזר בבקשה של חיים אמסלם לאחר שהוועדה המקומית אישרה היתר בניה לבית כנסת בהר נוף, מה שעשוי להביא לדחייה חוזרת של תוכנית הבנייה.

מקרים של בנייה ללא היתר מתרחשים גם בפרויקטים תשתיתיים. תושבי שכונת רמות בירושלים הופתעו לגלות עבודות להקמת אנטנה סלולרית ליד מוסדות לימוד, כאשר התושבים טענו שלא יידעו אותם על הקמת האנטנה וכי היא מוקמת שלא במקום שבו קיבלה אישור מהעירייה. מקרים אלו מדגישים את חשיבות השקיפות והתקשורת עם התושבים בכל הנוגע להיתרי בנייה ופרויקטים עירוניים.

תהליך קבלת היתר בנייה כולל הגשת בקשה לוועדה המקומית, בדיקת התאמה לתוכניות המתאר, קבלת אישורים מגורמים שונים כמו מהנדס העיר וקונסטרוקטור, ותשלום אגרות. משך הטיפול בבקשה משתנה בהתאם למורכבות הפרויקט ולעומס בוועדה המקומית. ההקלות התקנוניות שמקדם משרד הפנים נועדו לקצר את התהליך ולהפוך אותו לנגיש יותר לציבור, תוך שמירה על הסטנדרטים של בטיחות וחוקיות.