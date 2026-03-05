ההנחיות החדשות יצאו לדרך: למה ההורים שוב נשארים מאחור?

ההנחיות החדשות של פיקוד העורף היו אמורות להיות בשורה משמחת - "חזרה לשגרה". המשק נפתח, העסקים חוזרים לפעול, והמסר ברור: הגיע הזמן לחזור לעבוד. אלא שעבור מאות אלפי הורים בישראל, ה"שגרה" הזו נראית יותר כמו פלונטר לוגיסטי וכלכלי חסר מוצא.

בעוד המעסיקים קוראים לעובדים להתייצב במשרדים (בתנאי שיש מרחב מוגן תקני), מערכת החינוך נותרת סגורה או פועלת במתכונת מצומצמת. התוצאה? הורים שמוצאים את עצמם שוב בקרב הישרדות בין עבודה לבין הכנת צהריים וניסיון להעסיק ילדים בבית.

האם אתם מוגנים מפיטורים?

השאלה הבוערת ביותר שמעסיקה הורים כרגע היא חוקית: האם יפטרו אותי אם לא אגיע?

לפי משרד העבודה, התשובה מחולקת לפי גילאים:

ילדים עד גיל 14: הורים לילדים בגיל זה, שהמסגרת שלהם סגורה, מוגנים מפני פיטורים.

ילדים עם צרכים מיוחדים: ההגנה רחבה יותר וקיימת עד גיל 21.

האותיות הקטנות: ההגנה תקפה רק אם בן/בת הזוג עובדים (ולא נשארים גם הם עם הילד) ואין סידור נאות אחר לילדים.

בני 15 ומעלה: כאן כבר אין הגנה בחוק, וההורים נסמכים על רצונם הטוב של המעסיקים.

האבסורד הכלכלי: הגנה מפיטורים יש, שכר - עוד לא

למרות שהחוק מגן עליכם מפני איבוד מקום העבודה, הוא עדיין לא מבטיח לכם את תלוש המשכרת בסוף החודש. נכון לעכשיו, סוגיית תשלום השכר לימי ההיעדרות הללו טרם הוסדרה רשמית.

בעוד שההגנה מפני פיטורים כבר קיימת בחוק, סוגיית השכר נותרת כרגע בסימן שאלה עבור הורים רבים. לפי סיכום מתווה הפיצויים שגובש מול נציגי המעסיקים, המדינה אמורה להעביר למעסיקים את התשלום עבור שכר העובדים שייעדרו מהעבודה בשל הנחיות פיקוד העורף.

עם זאת, חשוב להבין שמדובר בתהליך בירוקרטי שטרם הושלם:

התקדים: המתווה הנוכחי צפוי להתבסס על המודלים של תחילת מלחמת שמחת תורה ומבצע "עם כלביא".

השלבים שבדרך: כדי שהכסף יגיע ליעדו, נדרשת חתימה על הסכם קיבוצי ופרסום צו הרחבה על ידי שר העבודה - צעדים שטרם הושלמו.

בשלב זה מדובר בסיכום עקרוני בלבד. חובת תשלום השכר בפועל תלויה באופן ישיר במתווה הפיצויים הסופי שייקבע וייחתם.

המפתח לפתרון: המיגון בבתי הספר

באוצר מבינים שאי אפשר להניע את הכלכלה כשחצי מכוח העבודה תקוע בבית בתפקיד "גננת בעל כורחו". התוכנית שמתגבשת לשבוע הבא כוללת חזרה הדרגתית של מערכת החינוך, אך ורק במוסדות שבהם קיים מיגון תקני.

עד שתושלם חזרה של מערכת החינוך לפעילות מלאה, ההורים מוצאים את עצמם במלכוד שבו הצורך הכלכלי מתנגש עם המציאות בשטח. המדינה אמנם מאפשרת להיעדר מהעבודה כדי לשמור על הילדים, אך עבור משקי בית רבים השאלה היא לא רק "האם מותר להישאר בבית", אלא איך סוגרים את החודש. כרגע, מתווה הפיצויים שאמור להבטיח את תשלום השכר קיים רק כסיכום עקרוני על הנייר של ועדות האוצר, מה שמותיר את ההורים בחוסר ודאות כלכלי עמוק בזמן שהוצאות הבית ממשיכות כרגיל.