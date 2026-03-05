מבצע שאגת הארי: במטח האחרון לעבר ישראל, שוגר טיל מאיראן ונשמעו אזעקות רבות באזורים נרחבים ברחבי ישראל.

הטיל ששוגר נפל במושב במרכז הארץ, קרוב יחסית לאיזור לוד, הטיל שנפל - נפל בחסדי שמיים בשטח פתוח ולא היו נפגעים.

בתיעוד נוסף, נראה מטוס של חברת אל על, שהגיע מטבילסי שבגאורגיה ועליו עשרות אזרחים ישראלים שהצטרפו לטיסת החילוץ, שב על עקבותיו בעקבות השיגור.

שוטרי מחוז מרכז ולוחמי מג״ב מטפלים בזירות נפילת חלקי פריט אמל״ח במרכז. קיים נזק במקום, בשלב זה ללא דיווח על פצועים.

מהמשטרה נמסר: "אנו פונים לציבור להיות קשובים ולהשמע להנחיות, לא להגיע לאתרי נפילות טילים ואתרי הרס, להימנע מנגיעה ברסיסים/ חלקי יירוט ולאפשר לכוחות המשטרה וההצלה בפעולות הצלת חיים. בכל אירוע חריג יש לדווח למוקד החירום של המשטרה 100. למידע חייגו למוקד המידע של המשטרה 110".