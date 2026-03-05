כיכר השבת
תיעוד: טיסת החילוץ ששבה חזרה והנפילה במושב במרכז; "איזה מכתש, וואי"

טיל ששוגר לפני זמן קצר מאיראן נפל במושב במרכז הארץ - בשטח פתוח ויצר מכתש גדול | טיסת חילוץ של אל על מגיאורגיה - נאלצה לשוב על עקבותיה | צפו בתיעוד (חדשות מלחמה)

1תגובות
המטוס מגאורגיה חוזר חזרה
המטוס מגאורגיה חוזר חזרה| צילום: צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א, דוברות המשטרה
: במטח האחרון לעבר ישראל, שוגר טיל מ ונשמעו אזעקות רבות באזורים נרחבים ברחבי ישראל.

הטיל ששוגר נפל במושב במרכז הארץ, קרוב יחסית לאיזור לוד, הטיל שנפל - נפל בחסדי שמיים בשטח פתוח ולא היו נפגעים.

זירת הנפילה במושב במרכז
זירת הנפילה במושב במרכז| צילום: צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א, דוברות המשטרה
בתיעוד נוסף, נראה מטוס של חברת אל על, שהגיע מטבילסי שבגאורגיה ועליו עשרות אזרחים ישראלים שהצטרפו לטיסת החילוץ, שב על עקבותיו בעקבות השיגור.

שוטרי מחוז מרכז ולוחמי מג״ב מטפלים בזירות נפילת חלקי פריט אמל״ח במרכז. קיים נזק במקום, בשלב זה ללא דיווח על פצועים.

מהמשטרה נמסר: "אנו פונים לציבור להיות קשובים ולהשמע להנחיות, לא להגיע לאתרי נפילות טילים ואתרי הרס, להימנע מנגיעה ברסיסים/ חלקי יירוט ולאפשר לכוחות המשטרה וההצלה בפעולות הצלת חיים. בכל אירוע חריג יש לדווח למוקד החירום של המשטרה 100. למידע חייגו למוקד המידע של המשטרה 110".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

1
נא לצנזר את המלל בסרטון השני.
רואה חשבון

