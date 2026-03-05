כיכר השבת
תוך כדי המלחמה: זה כלי ה'פרא' שצה"ל רכש עשרות ממנו לכוחות היבשה

משרד הביטחון עדכן הבוקר כי החליט לרכוש עשרות רכבי שטח מסוג JLTV ('פרא') המיועדים עבור כוחות היבשה | סך הרכישה עומדת על למעלה מ-80 מיליון שקלים (חדשות מלחמה)

הרכבים שירכשו (צילום: משרד הביטחון)

באמצע , משרד הביטחון עדכן לפני זמן קצר (חמישי) כי ירכוש מספר רב של רכבי שטח.

כחלק מהתמיכה המלאה בצה"ל לתרחישי המלחמה השונים, משלחת הרכש של משרד הביטחון בארה״ב חתמה היום על השלב הראשון בעסקה לרכש רכבי שטח מסוג JLTV ('פרא').

מדובר ברכש של עשרות רכבי ניוד קרביים ממוגנים לשימוש הכוחות המתמרנים. היקף העסקה מוערך בשווי של למעלה מ-80 מיליון שקלים והיא כוללת גם מענה אחזקתי מלא.

העסקה הנוכחית מצטרפת לרצף עסקאות שנחתמו לאחרונה כחלק מהאסטרטגיה שמובילים שר הביטחון, ומנכ״ל המשרד אלוף (מיל׳) אמיר ברעם לתמיכה מלאה בכל צרכי צה״ל המידיים וארוכי הטווח.

