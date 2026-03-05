באמצע מבצע שאגת הארי, משרד הביטחון עדכן לפני זמן קצר (חמישי) כי ירכוש מספר רב של רכבי שטח.
כחלק מהתמיכה המלאה בצה"ל לתרחישי המלחמה השונים, משלחת הרכש של משרד הביטחון בארה״ב חתמה היום על השלב הראשון בעסקה לרכש רכבי שטח מסוג JLTV ('פרא').
מדובר ברכש של עשרות רכבי ניוד קרביים ממוגנים לשימוש הכוחות המתמרנים. היקף העסקה מוערך בשווי של למעלה מ-80 מיליון שקלים והיא כוללת גם מענה אחזקתי מלא.
העסקה הנוכחית מצטרפת לרצף עסקאות שנחתמו לאחרונה כחלק מהאסטרטגיה שמובילים שר הביטחון, ישראל כ"ץ ומנכ״ל המשרד אלוף (מיל׳) אמיר ברעם לתמיכה מלאה בכל צרכי צה״ל המידיים וארוכי הטווח.
0 תגובות