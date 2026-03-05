מזג האוויר היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר עדיין ייתכנו טפטופים עד גשם מקומי קל במרכז הארץ. הלילה: בהיר לרוב. בעמקי הצפון צפויים ערפילים.
על פי התחזית, מחר יום שישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
ביום שבת קודש, יהיה, מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. צפויים גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה. בלילה הגשמים יתפשטו עד הנגב ואף יתכנו סופות רעמים יחידות בצפון ובמרכז, וקיים חשש קל משיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח, וצפון הנגב.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 8-15
תל אביב: 11-20
באר שבע: 8-19
חיפה: 12-18
טבריה: 11-20
צפת: 7-14
אילת: 13-24
