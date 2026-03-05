כיכר השבת
מזג האוויר

התחזית: היום - התחממות | בשבת: הקור חוזר לצד גשמים וסופות רעמים

תחזית מזג האוויר לימים הקרובים: התחממות קלה היום וביום שישי, ירידה בטמפרטורות | בשבת התקררות נוספת לצד גשמים וסופות רעמים בצפון ובמרכז הארץ (בארץ)

כיכר השבת
מטוס אמריקאי בשמי תל אביב (צילום: חיים גולדברג/Flash90)

היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר עדיין ייתכנו טפטופים עד גשם מקומי קל במרכז הארץ. הלילה: בהיר לרוב. בעמקי הצפון צפויים ערפילים.

על פי התחזית, מחר יום שישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום שבת קודש, יהיה, מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. צפויים גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה. בלילה הגשמים יתפשטו עד הנגב ואף יתכנו סופות רעמים יחידות בצפון ובמרכז, וקיים חשש קל משיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח, וצפון הנגב.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-15

תל אביב: 11-20

באר שבע: 8-19

חיפה: 12-18

טבריה: 11-20

צפת: 7-14

אילת: 13-24

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר