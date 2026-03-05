מטוס אמריקאי בשמי תל אביב ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

מזג האוויר היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר עדיין ייתכנו טפטופים עד גשם מקומי קל במרכז הארץ. הלילה: בהיר לרוב. בעמקי הצפון צפויים ערפילים.